Abbas acusa a Netanyahu de bloquear el retorno de la Autoridad Palestina para gobernar Gaza

Itongadol.- El presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abbas, afirmó en una entrevista con el canal saudí Al Arabiya que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es el único obstáculo que impide que la AP retome el control de la Franja de Gaza tras la guerra.

“La Autoridad Palestina gobernaba Gaza antes de 2007 y la situación era completamente calma. No hay ningún impedimento para que volvamos a gobernar allí, excepto el rechazo de Netanyahu”, señaló Abbas, en alusión a la etapa previa a la toma del enclave por parte de Hamás.

La propuesta de que la AP asuma nuevamente la administración de Gaza después del conflicto cuenta con respaldo de varias potencias occidentales, que lo consideran un paso hacia la estabilización y una eventual solución política. Sin embargo, Netanyahu ha reiterado que no permitirá que Abbas ni la Autoridad Palestina regresen al poder en el enclave. El primer ministro sostiene que, una vez finalizada la guerra, el territorio será gobernado por un organismo “aún no definido”, pero que no será ni Israel ni la AP.



Abbas también abordó el creciente reconocimiento internacional hacia un Estado palestino, asegurando que mantiene conversaciones con líderes que le han expresado su intención de avanzar en ese sentido. “Muchos jefes de Estado me han dicho que planean reconocer un Estado palestino. Nosotros ya reconocimos a Israel en 1988, y lo reafirmamos en los Acuerdos de Oslo. Si se suman más reconocimientos, iremos a la ONU para solicitar la membresía plena”, declaró.

Las palabras del presidente palestino llegan en un momento en que varios países europeos y latinoamericanos evalúan dar un paso más hacia el reconocimiento formal de Palestina, lo que podría aumentar la presión diplomática sobre Israel. Mientras tanto, en el terreno, la guerra en Gaza continúa sin un horizonte claro de salida política, con divisiones profundas entre Israel, Hamás y la propia Autoridad Palestina.