Inicio ISRAEL Nuevo presidente del Comité de Defensa del Parlamento israelí presiona por una «regulación de emergencia» que incluya el cese de las sanciones a los ortodoxos que evaden el servicio militar

Nuevo presidente del Comité de Defensa del Parlamento israelí presiona por una «regulación de emergencia» que incluya el cese de las sanciones a los ortodoxos que evaden el servicio militar

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- Al considerar cada vez más improbable la aprobación a corto plazo de una ley de reclutamiento de ortodoxos a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el nuevo presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset (Parlamento israelí), Boaz Bismuth, presiona para la aprobación de una «regulación de emergencia» en tiempos de guerra que permita el reclutamiento inmediato de suficientes soldados para cubrir la escasez de persona, a la vez que levante las sanciones a los ortodoxos que evaden el servicio militar.

Según el sitio web de noticias Walla, Bismuth apoya la adopción de dicha medida por un año, durante el cual se reclutaría a un número indeterminado de ortodoxos «según las necesidades del Ejército».

Al mismo tiempo, se detendría la aplicación de medidas contra los evasores del servicio militar. Ello incluiría el fin de las operaciones de arresto por parte de la Policía Militar y la reanudación de la financiación de las yeshivot (institutos de formación rabínica).

El año pasado, el gobierno suspendió una financiación significativa a las yeshivot tras una orden del Tribunal Superior que le prohibía proporcionarles dinero a los estudiantes elegibles para las FDI. La Procuración también ordenó la suspensión de los subsidios a las guarderías de los hijos de los desertores.

En respuesta al informe, el presidente de Israel Beytenu, Avigdor Liberman, tuiteó que “el gobierno de evasión no tiene derecho a existir” porque está “una vez más sucumbiendo a la extorsión de los activistas ortodoxos en la Knesset”.

Bismuth está “dañando la seguridad nacional. En lugar de fortalecer a las FDI y reclutar a todos, busca cancelar las sanciones y proteger a los desertores”, añadió.

También te puede interesar

En Israel una profesora argentina recibirá la Medalla...

Corte Suprema de Israel le recomienda por unanimidad...

Este año hay unos 6.000 alumnos de primer...

Sepultan al asesinado rehén israelí Idan Shtivi casi...

Israel: La declaración de estudiosos del genocidio es...

Israel atacó a los líderes iraníes a través...

Israel: Netanyahu visita una escuela del norte el...

Israel elimina a otro terrorista de Hezbollah en...

Refuerzan la seguridad de los líderes israelíes ante...

Netanyahu a sus opositores: «Quieren el derrocamiento del...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más