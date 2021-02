Coronavirus. Tel Aviv despliega un programa de vacunación en bares para motivar a la población joven

Itongadol/Agencia AJN.- Siguiendo con su campaña de incentivos a la vacunación, el Ayuntamiento de Tel Aviv insta a los jóvenes a vacunarse movilizando bares “pop-up” (itinerantes) de vacunación por toda la ciudad, uno de los cuales estará abierto desde las 6 de la tarde hasta la medianoche.

Este jueves por la noche la vacunación seguida de fiesta tendrá lugar en el bar Jenia, en la calle Ben Ami, donde voluntarios del Magen David Adom (MDA) administrarán las vacunas, sin cita previa y de forma gratuita.

Los bares “pop-up” de vacunación están siendo organizados por el municipio en cooperación con las Asociaciones de Restaurantes y Vida Nocturna, ya que es en el interés de ambas partes animar a la población israelí a vacunarse, ya que da a los israelíes la oportunidad de volver eventualmente a la “vida normal”.

Las vacunas se limitarán únicamente a los receptores de la primera dosis.

Get a shot, take a shot – time for a night out! Visit the #vaccination center on Dizengoff Street to start your night off right🎉🥃 #VaccinationCelebration pic.twitter.com/dknTYPF0RC

— Tel Aviv (@TelAviv) February 18, 2021