Coronavirus. Rector de la Universidad de Haifa comenzó a asesorar a la Argentina sobre la enfermedad

Itongadol/AJN.- El rector de la Universidad de Haifa, Gustavo Mesch, comenzó a asesorar a la Universidad de Córdoba ante el avance del coronavirus en la Argentina a partir de la experiencia que se vive en Israel, donde ya se registraron 25 casos diagnosticados y hay unas 70 mil personas aisladas en cuarentena para evitar la propagación de la enfermedad.

En una entrevista exclusiva con la Agencia de Noticias AJN, Mesch, quien se encuentra entre las personas auto aisladas por haber viajado al exterior, comenzó que la universidad está iniciando el segundo semestre y hay 35 profesores aislados que dictarán clases desde su casa a los estudiantes.

Mesch anticipó que en la universidad no se descarta la posibilidad de que se dicten las clases a distancia e incluso ya comenzaron los operativos tecnológicos para evaluar las condiciones operativas.

«Nosotros empezamos hoy el segundo semestre de la universidad, estoy manteniendo todas las reuniones a través de la tecnología como Skype y otra aplicaciones. Tenemos 35 profesores aislados que van a dar clases desde su casa. Y nos han dado instrucciones para los profesores que regresaron de doce países. Además suspendimos los viajes al exteriores», explicó el rector de la Universidad de Haifa.

Desde su casa en Israel, Mesch advirtió que «en este momento la situación es difícil de pronosticar» y comentó que el Ministerio de Salud israelí apuesta a que «salgamos del invierno y entremos rápido a la primavera para ver si baja el número de casos».

«La posibilidad de cerrar la universidad y enseñar a distancia es lo más probable. Trabajamos en programas para llegar estudiantes y profesores enfermos. Vamos a tener que pasar miles de cursos a enseñanza a distancia. Tenemos la tecnología y tenemos el equipo de logística de computación para ampliar la banda y crear la infraestructura para enseñar a distancia», comentó.

Más de 14 mil estudiantes, entre grado y postgrado, están inscriptos para este segundo semestre en la Universidad de Haifa. «No tenemos datos de los estudiantes aislados, pero debe haber decenas y hay que agregar a aquellos que regresan de las vacaciones», apuntó.

«Sería la primera vez que optamos por dictar las clases a distancia. Ahora estamos haciendo el test con 35 profesores aislados. Durante la Segunda Guerra del Líbano se cerró la universidad y se suspendieron las clases por dos semanas, fue la última vez. Pero ahora vamos a hacer lo posible para no suspender las clases», indicó Mesch.

En este sentido, indicó que el gobierno israelí ya suspendió toda convocatoria donde hay más de 3 mil personas, congresos internacionales e incluso comentó que los bancos sugieren a sus clientes evitar concurrir a las sucursales y tratar de operar a través de las aplicaciones.

Incluso citó el caso del gigante informático Intel que autorizó a sus empelados a trabajar desde sus casas. «Se estima que entre 60 mil y 70 mil personas están aisladas. Tenemos 4000 chicos con aislamiento domiciliario y estamos tratando de ser cuidadosos», resaltó el rector.

Respecto del asesoramiento que comenzó a brindar a la Universidad de Córdoba en Argentina, Mesch explicó que está centrado en intercambiar información sobre el avance del coronavirus y las medidas impulsadas en Israel. «Cambiamos información y les preciso las decisiones que toma el Ministerio de Salud. También le comentamos lo que estamos haciendo ya que el número de casos de coronavirus en la Argentina también está aumentando». señaló.

«Les he comentado lo que estamos haciendo sobre la posibilidad de dictar clases a distancia pero no profundizamos el tema. Pero la Universidad de Washington pasó todos los cursos a educación a distancia y en la Universidad de Stanford hicieron lo mismo», indicó.

Mesch apuntó que en Israel se optó por «medidas drásticas» porque es una enfermedad nueva que se va conociendo a partir de los estudios epidemiológicos de los casos que surgen. «Los porcentajes de fatalidad no son altos pero necesitan mas datos para conocer la enfermedad», explicó.

Para el rector, el gobierno israelí tiene dos objetivos: «frenar la expansión de la enfermedad y defender el sistema de salud». «Si no se para la expansión de la enfermedad no va a poder hacer frente a la epidemia. Se

trata de reducir la presión al sistema de salud para que pueda responder a los casos de urgencia y no este solo ocupado por el coronavirus», dijo.

Lo cierto es que la político del gobierno israelí generó críticas tanto del periodismo especializado como de organizaciones médicas porque consideran que «las medidas son drásticas y afectan la economía del país».

Las principales aerolíneas del mundo ya comenzaron a suspender sus vuelos a Israel ante la decisión del gobierno de impedir el ingreso de turistas provenientes de los países alcanzados por la enfermedad. La industria del turismo se vio fuertemente afectada por la enfermedad.

«Las críticas son porque las medidas son drásticas y ya hay casos de coronavirus. Se hicieron unos 2000 análisis y tenemos casi 70 mil personas aisladas. La gran mayoría está en la casa sin hacer análisis o diagnóstico», precisó Mesch.

Consultado sobre las medidas que sugeriría para países como Argentina donde la enfermedad están generando los primeros casos, el rector de la Universidad de Haifa sostuvo que «antes de tomar medidas drásticas va a ser necesario un proceso más de análisis de todos los sospechosos de coronavirus».

Para Mesch es necesario evaluar cada caso antes de aplicar medidas drásticas que pueden tener un efecto profundo en la economía.