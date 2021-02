Coronavirus. Netanyahu dice que Israel entregará 100 mil vacunas a más de quince países

Itongadol/Agencia AJN.- Israel está dispuesto a entregar decenas de miles de dosis de vacunas contra el coronavirus a al menos 15 países a cambio de apoyo diplomático, según varios informes en medios israelíes.

Cerca de 100.000 dosis en total se repartirán a 15 países, informó el martes la emisora pública Kan, en un plan impulsado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, cuyo objetivo es intercambiar inoculaciones contra el COVID-19 por apoyo en política internacional.

La lista de países aún no se ha hecho pública, pero los informes dijeron que incluiría a Italia y Chad, así como a otros estados africanos no especificados que han renovado sus lazos diplomáticos con Israel. También se espera que reciban vacunas la República Checa y Hungría, además de sus “socios latinoamericanos” Guatemala y Honduras, que han abierto misiones diplomáticas en Jerusalem o se han comprometido a hacerlo. La Radio del Ejército añadió a la lista a Mauritania, que no tiene vínculos oficiales con Israel.

Según se informó, las dosis provendrán del suministro de vacunas que Israel compró a Moderna.

Los informes se produjeron después de que Kan revelara el martes que Netanyahu estaba ofreciendo vacunas a varios países a cambio de apoyo diplomático, y que enviaría miles de dosis para el personal médico de la Autoridad Palestina.

La Oficina del Primer Ministro confirmó que estaba enviando miles de vacunas al gobierno palestino de Cisjordania, así como a otros destinos, sin especificar cuáles.

Según un comunicado proveniente del entorno del mandatario, numerosos países se han puesto en contacto con Israel para solicitar vacunas. La información no nombraba los países ni el tipo de vacunas que se donarán, sino que sólo decía que se enviarán miles de vacunas a Ramallah, la sede del gobierno de la Autoridad Palestina en Cisjordania.

Los principales ministros del gobierno no fueron informados del plan. “El hecho de que Netanyahu esté traficando con las vacunas de los ciudadanos israelíes, pagadas con el dinero de sus impuestos, sin rendir cuentas, demuestra que piensa que dirige una monarquía, no un Estado”, tuiteó el ministro de Defensa, Benny Gantz. “Un proceso de este tipo requiere debate y aprobación. Sólo una necesidad de seguridad, diplomática o médica urgente podría justificar tal proceso y Netanyahu debe presentarlo al público o, como mínimo, hacerlo aprobar por los foros pertinentes”, agregó el líder del partido Azul y Blanco.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Israel Katz, miembro del partido Likud de Netanyahu, también dijo desconocer cualquier plan de entrega de vacunas a varios países a cambio de apoyo diplomático. “Yo firmo los cheques y no he firmado nada de esto”, dijo Katz a la Radio del Ejército.

El domingo, Kan informó por primera vez que Netanyahu estaba interesado en ofrecer vacunas a cambio de apoyo diplomático. En conversaciones con varias fuentes gubernamentales, Netanyahu habría planteado la posibilidad de dar dosis de vacunas a ciertos países no identificados en un intento de mejorar la posición diplomática de Israel en el mundo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores habría dicho que los excedentes de vacunas sólo se entregarán a otros países después de que Israel haya terminado de vacunar a su propia población.

Los informes sobre las esperanzas de Netanyahu de utilizar las vacunas contra el coronavirus para ayudar a las relaciones diplomáticas se producen después de que se dijera que Israel había acordado comprar un número desconocido de dosis de la vacuna rusa Sputnik V para su uso en Siria como parte de un acuerdo para el retorno de una mujer israelí que fue retenida por el régimen sirio después de que cruzara la frontera hace dos semanas.

También el martes, Netanyahu dijo que habló con el CEO de Pfizer sobre la adquisición de más vacunas, en medio de informes que sugieren que podría haber un déficit. “Acordamos que habrá un suministro continuo de vacunas de Pfizer sin ninguna escasez por parte sin ninguna escasez, interrupción o parada. Vayan a vacunarse. También estamos recibiendo más y más y más vacunas de Moderna. Vayan y vacúnense”, dijo Netanyahu en un comunicado de su oficina.

El primer ministro también fue citado por la Radio del Ejército diciendo a los ministros que Israel está negociando la compra de millones de vacunas adicionales contra el coronavirus, en previsión de que necesitará administrar vacunas de refuerzo en seis meses.

La campaña de vacunación de Israel está muy por delante de la de cualquier otro país del mundo. Más de cuatro millones y medio de israelíes, es decir, casi el 50% de la población total del país, han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, según mostraron el martes los datos del Ministerio de Salud. Más de tres millones de israelíes han recibido las dos dosis.

El primer ministro participó personalmente en la negociación de acuerdos para conseguir millones de vacunas de Pfizer-BioNTech para el país, acelerando su campaña de inoculación. El gobierno pretende vacunar a toda la población mayor de 16 años para finales de marzo.