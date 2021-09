Coronavirus: los israelíes que se hayan recuperado del Covid quedarán exentos de presentar un PCR para regresar al país

Agencia AJN.- El comité de excepciones formado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Salud y la Autoridad de Inmigración y Población de Israel abordó el pedido de exceptuar de presentar un resultado negativo PCR por un test por Covid-19, a aquellas que se hayan recuperado en los últimos tres meses, previo a su vuelo pare regresar al país. «Esto con el objetivo de acortar los pasos burocráticos previo a su vuelo de regreso a Israel», explicó un comunicado de la Cancillería israelí.

De esta manera se autorizó por unanimidad la exención del test para quienes presenten en el extranjero a la compañía aérea un PCR positivo, de manera que demuestre que enfermó de coronavirus en los últimos tres meses.

Esto regirá para:

1. Personas que hayan atravesado la enfermedad en Israel tres meses previos a la fecha de viaje.

2. La fecha de la prueba (muestreo para la prueba) no será inferior a 11 días antes del vuelo y no excederá de 3 meses.

3. La presentación del resultado se debe dar junto a la declaración que cada pasajero debe firmar.

4. Una persona que enfermó y se recuperó en Israel y tiene certificado haberse recuperado expedido por el Estado de Israel (que no se basa en un examen serológico), lo presentará, siempre que no hayan transcurrido tres meses desde la fecha de su recepción.

5. La presentación de otro tipo de prueba, que no sea PCR, no da excepción del test previo al vuelo.

6. Hasta la fecha, quienes habían atravesado la enfermedad debían enviar un formulario de solicitud al Comité de Excepciones con anticipación para recibir una exención del test PCR. Actualmente, con la nueva normativa ya no será necesario presentar solicitudes individuales para la exención.

7. Esta decisión fue puesta en conocimiento de las aerolíneas para que actuaran inmediatamente de acuerdo con la decisión del Comité de Excepciones.