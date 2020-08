Coronavirus. Los casos de COVID-19 supera los 80 mil en Israel y aumenta los casos graves

Itongadol.- El Ministerio de Salud de Israel confirmó hoy que el número de caso de coronavirus en el país superó los 80.000 el viernes por la mañana, con 1.917 nuevas infecciones registradas en las últimas 24 horas.

El Ministerio de Salud precisó que el número de casos desde el inicio de la pandemia es de 80.431, incluidos 24.577 casos activos.

De ellos, 374 estaban en estado grave, un nuevo máximo y 29 más que el jueves por la mañana, de los cuales 106 recibían asistencia respiratoria. Otros 151 estaban en condiciones moderadas, y el resto tenía síntomas leves o nulos. La cifra de fallecidos llegó a 578 al sumar dos víctimas fatales en las últimas 24 horas.

El ministerio comunicó que se conocieron 27.461 resultados de pruebas de coronavirus realizadas el jueves, con un 6,1 por ciento de resultados positivos, una tendencia a la baja después de que el porcentaje alcanzó casi el 9% la semana pasada.

El Centro Médico Hadassah Ein Kerem de Jerusalem es el hospital más abrumado de Israel, y aumentó el jueves por la noche a 202% la capacidad estándar de su sala de coronavirus y a 204% el viernes. Según el sitio de noticias de Ynet, el hospital ha estado enviando pacientes a otros centros médicos para tratar de aliviar el número de casos. Las autoridades también han considerado abrir una nueva sala para manejar la afluencia de pacientes.

Otros cuatro hospitales, incluido el Shaare Zedek de Jerusalem, estaban al 100 por ciento de capacidad o más.

Jerusalem es uno de los puntos críticos de COVID-19 de Israel, y actualmente tiene casos más activos que cualquier otra ciudad, con 3,779.

Mientras tanto, el Director General del Ministerio de Salud, Chezy Levy, intentó frenar el entusiasmo causado por el anuncio del jueves de que una vacuna COVID-19 desarrollada por un laboratorio nacional israelí comenzaría los ensayos en humanos en octubre.

“Todavía no estamos en la etapa en que la vacuna israelí está cerca de la producción en masa”, aclaró Levy, prediciendo que ninguna vacuna en el mundo llegará a esa etapa en el primer trimestre de 2021, según destacó el diario The Times of Israel.

El zar del coronavirus, profesor Ronni Gamzu, también alertó ayer que las tasas de infección por coronavirus de Israel eran las más altas del mundo en relación con su densidad poblacional, y advirtió que el país podría enfrentar otro bloqueo nacional si los casos confirmados diariamente no se reducen a “cientos” antes del 1 de septiembre.

“Israel tiene la mayor mortalidad en el mundo per cápita”, advirtió Gamzu en una sesión informativa transmitida en vivo a los periodistas, diciendo que la situación “no puede continuar”.

El portal de noticias Israel Hayom informó que ha habido un aumento en el número de ciudades y pueblos codificados como “rojos” debido al alto número de nuevos casos confirmados entre sus residentes. Hasta el viernes, la lista incluía a Bnei Brak, Modi’in Illit, Ein Naqquba, Kfar HaOranim, Elkana e Ilut. Las ciudades codificadas como “naranja” incluían Jerusalem, Ashdod, Beit Shemesh, Elad, Betar Illit y Qalansawe.

Mientras tanto, una encuesta de directores de hospitales realizada por el Centro Médico Assuta en Ashdod descubrió que la mayoría de los jefes de hospitales en Israel no están satisfechos con el manejo del gobierno de la crisis de coronavirus, y sienten que el sistema de atención médica no está preparado para manejar la situación si empeora .

El principal desafío que los directores del hospital es la escasez de equipos de protección para el personal del hospital, seguido de cambios frecuentes en la política del gobierno.