Coronavirus. Israel se prepara para vacunar a los adolescentes de entre 12 y 15 años

Itongadol/Agencia AJN.- El Ministerio de Salud de Israel dijo el miércoles que está listo para vacunar a los jóvenes adolescentes del país tan pronto como la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. y los reguladores europeos autoricen la vacuna de Pfizer-BioNTech para los jóvenes de 12 a 15 años.

El anuncio se produjo después de que las dos empresas anunciaran que los ensayos de la tercera fase habían demostrado que su vacuna es 100% eficaz contra el coronavirus en ese grupo de edad. “Cuando se reciban las aprobaciones de los reguladores requeridos (FDA y EMA) de que la vacuna es eficaz y segura para los niños, se iniciará un proceso de inoculación sujeto a las reservas de vacunas, como hicimos con las vacunaciones en Israel de los mayores de 16 años”, dijo el ministerio, en un comunicado en el que se refería a los reguladores de medicamentos estadounidenses y europeos.

Altos funcionarios del Ministerio de Salud israelí fueron citados por la emisora pública Kan diciendo que una vez que la medida sea aprobada por la FDA, se autorizará rápidamente en Israel. Las organizaciones de mantenimiento de la salud del país utilizarán las existencias de vacunas para empezar a inocular a unos 600.000 israelíes de entre 12 y 15 años, según el informe.

El ministro de Salud, Yuli Edelstein, que acogió con satisfacción el anuncio de Pfizer-BioNTech, instó a la compra de más vacunas para preparar la campaña de ampliación inmediatamente después de la aprobación de la FDA. “No hay nada más necesario en este momento que una rápida aprobación para la compra de vacunas adicionales”, tuiteó Edelstein.

Sin embargo, la jefa de salud pública del ministerio, la doctora Sharon Alroy-Preis, dijo que el país no se apresurará a inocular a los preadolescentes y a los jóvenes adolescentes. “La vacunación a los jóvenes de 12 a 15 años no se pondrá en marcha inmediatamente después de la aprobación de la FDA y el tema será objeto de una deliberación profesional y exhaustiva en el Ministerio de Salud”, dijo al sitio web Ynet.

Israel ha vacunado completamente a más de 4,7 millones de personas, más de la mitad de su población.

Pero la compra de reservas adicionales de vacunas se ha topado con complicaciones en medio de disputas políticas que impidieron que se convocara una reunión especial del gabinete a principios de esta semana para aprobar un presupuesto para comprar más vacunas.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, canceló la reunión en un enfrentamiento por la negativa del primer ministro Benjamin Netanyahu a nombrar un ministro de Justicia permanente. En respuesta, el partido de Netanyahu le acusó de socavar la salud pública de Israel.

El gabinete tenía previsto debatir un paquete de gastos de 7.000 millones de NIS (2.100 millones de dólares) en vacunas contra el coronavirus.

Gantz envió el miércoles una carta a los ministerios de Salud y de Finanzas exigiendo una aclaración sobre su petición de someter urgentemente a la aprobación del gabinete la compra de más vacunas, informó Ynet.

Gantz afirmó que investigó el asunto y descubrió que si las compras propuestas siguen adelante, habrá un costoso excedente de vacunas. Además, sostuvo que no está claro que Israel pueda cambiar más tarde las vacunas por otras nuevas que puedan ser necesarias para combatir futuras mutaciones del virus.

“No está clara la urgencia de aprobar nuevos presupuestos que aumentarán el déficit, con un énfasis en cuestiones no relacionadas con las vacunas y las necesidades del sistema sanitario”, dijo un comunicado en nombre de Gantz.

El comunicado dice que la petición de más contratos de vacunas se produce porque todavía hay inoculaciones no utilizadas almacenadas.

Aunque las autoridades no han revelado el número exacto de vacunas que Israel ha comprado -y por qué precio-, la Radio del Ejército informó el miércoles de que más de un millón de vacunas llegaron al país esta semana, parte de un envío que suma dos millones de unidades. Está previsto que las 700.000 restantes lleguen a principios de la próxima semana.

Una parte de los envíos ya está reservada como segunda dosis para aquellos que ya se han puesto la primera inyección de la vacuna de dos dosis, según el informe.

Sin embargo, las vacunas que han llegado y las que deben llegar no están incluidas en ningún acuerdo formal e Israel aún no ha pagado por ellas, según la emisora. Además, algunos acuerdos para envíos anteriores no han sido firmados.

El Ministerio de Hacienda no supo de los últimos envíos hasta que empezaron a llegar, y desde entonces ha habido comunicaciones frenéticas con el Ministerio de Salud.

Como resultado, el Ministerio de Finanzas está exigiendo ahora que se le conceda una mayor participación en el proceso de pedido de vacunas que, según el informe, actualmente es manejado por el director general del Ministerio de Salud, Chezy Levy. Los funcionarios de Hacienda podrían incluso querer cambiar partes de acuerdos anteriores, según la emisora.