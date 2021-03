Monumento a las víctimas del Holocausto vandalizado con esvásticas en Polonia

Itongadol.- Un monumento polaco que conmemora a las víctimas del gueto de Częstochowa ha sido objeto de actos de vandalismo con simbología y referencias nazis, incluidas esvásticas, según informó el martes el Congreso Judío Europeo.

El monumento, que rinde homenaje a los 48.000 judíos confinados en el gueto durante la ocupación de Polonia por la Alemania nazi, fue vandalizado con pintadas negras. Junto a las cruces esvásticas, los autores escribieron «SS», el número 1488 y los nombres de dos destacados negacionistas del Holocausto, Jurgen Graf y Ursula Haverbeck.

El número 88 es un código numérico neonazi utilizado para significar «Heil Hitler» entre los supremacistas blancos. El número 14, a menudo utilizado junto con el 88, hace referencia a «Catorce palabras», un eslogan propuesto por David Lane, un neonazi que pertenecía a la organización terrorista nacional The Order. Lane fue condenado, entre otras cosas, por ser cómplice del asesinato de Alan Berg, un locutor de radio judío.

A monument commemorating the victims of the Częstochowa ghetto in Poland was vandalized with swastikas and other Nazi symbols.

The Częstochowa ghetto contained up to 48,000 Jews; nearly all were sent to Trablinka and Dachau.

Only 5200 approx. survived.#Passover2021 pic.twitter.com/0LIIkTUD6G

