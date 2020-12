Coronavirus/Israel. Netanyahu será el primer israelí en ser vacunado el próximo sábado

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro Benjamin Netanyahu recibirá la vacuna contra el coronavirus el sábado por la noche. El Presidente Reuven Rivlin, por su parte, la recibirá el domingo por la mañana, según un anuncio del miércoles. «El viernes saldré del aislamiento y el sábado por la noche me vacunaré», dijo Netanyahu en una declaración en video, debido a que se encuentra confinado por haber sido contacto estrecho con un portador de la enfermedad.

Rivlin recibirá su inyección el domingo en el Hospital Hadassah de Ein Kerem en Jerusalem. Las vacunaciones de Rivlin y Netanyahu será filmada y fotografiada en un intento de ayudar a construir la confianza del público en la vacuna.

«Pedí ser el primero en ser vacunado para dar ejemplo y convencerlos de que pueden y deben vacunarse», dijo el primer ministro. Rivlin dijo que aprovechará la oportunidad para «saludar a los equipos médicos de todo el país por su noble trabajo durante la pandemia de coronavirus».

La semana pasada, el Jefe de Estado Mayor de las FDI, Aviv Kochavi, dijo en una reunión a puerta cerrada que sería el primero en el ejército en ser vacunado – para dar ejemplo a los soldados. También se espera que el ministro de Salud Yuli Edelstein esté entre los primeros en recibir una vacuna.

El anuncio de que estas figuras públicas recibirán vacunas se hizo el miércoles por la noche, horas después de que Edelstein enfatizara que el Ministerio de Salud se había embarcado en una campaña de promoción de la vacuna en varios idiomas promovida por famosos líderes y celebridades israelíes. También subrayó que «el ejemplo personal de los administradores de los hospitales y los médicos superiores también forma parte de una importante campaña de información».

«Esta es la misión más importante para el Estado de Israel en 2021», dijo más tarde Edelstein en una declaración.

Se espera que el personal del hospital sea vacunado el domingo o el lunes, después de que las vacunas lleguen de su instalación de almacenamiento en el Centro Logístico Teva en Shoham.

Los hospitales dicen que están preparados y que miles de empleados ya se han ofrecido como voluntarios para ser vacunados.

Netanyahu reiteró que un comité profesional determinó el orden de prioridad para la vacunación, que el Ministerio de Salud anunció formalmente el miércoles comenzará con el personal médico de los hospitales, fondos de salud y clínicas privadas y dentales.

También se dará prioridad a quienes trabajan en hospitales geriátricos y psiquiátricos, a los residentes de enfermería y medicina y a los miembros del Magen David Adom y otras organizaciones de rescate.

Una vez vacunados ellos, se podrá inocular a las personas mayores de 60 años y a las que padezcan enfermedades crónicas que las pongan en riesgo de desarrollar casos graves de COVID-19.

«Me alegro de que haya vacunas. Pensé que tomaría meses. Pfizer se adelantó a lo previsto gracias a que la FDA ha acelerado los trámites. Hago un llamamiento a todos para que se vacunen. Estoy listo para vacunarme mañana por la mañana», dijo el líder de la oposición Yair Lapid el miércoles en un discurso en la Knesset (Parlamento).

Sin embargo, enfatizó que las vacunas «no son un logro político», y advirtió que «cualquiera que pueda pagar se vacunará». «Netanyahu se equivocó en su manejo del coronavirus de principio a fin, así que inventó una campaña de inmunización para sí mismo. En lugar de luchar contra la pandemia, está librando una batalla para hacernos olvidar lo mal que lo manejó», agregó.

«Netanyahu decidió ir a las urnas con una campaña falsa de ‘tenemos las vacunas gracias a mí'», continuó Lapid. «No son gracias a él. Son gracias a los científicos y médicos que viven en América y Alemania y que las han fabricado».

«Boris Johnson no afirma haber traído las vacunas», continuó Lapid. «No condujo hasta el aeropuerto de Londres para abrazar un congelador. En América, 20 millones de vacunas serán distribuidas en las próximas dos semanas. Nadie cree que sea gracias al Presidente Trump», asestó el político.

Por otra parte, el ministro de Salud Yuli Edelstein se centró en otro tipo de noticias falsas: las que sin fundamento llaman a las vacunas «peligrosas», o tratan de convencer a otros de que no se vacunen. «Con el debido respeto a los propagadores de mentiras, constantemente se nos acercan autoridades y médicos, que quieren dar un ejemplo personal», dijo el ministro de Salud. «Mi principal misión es luchar contra las noticias falsas en las próximas semanas y meses», aseguró.

«Si no quieres vacunarte, no te vacunes», continuó. «Pero no discutas cosas que no entiendes, ni difundas mentiras. Esto podría causar que alguien que oiga estas tonterías no se vacune, se enferme y posiblemente hasta muera».

El ministro dijo que su ministerio proporcionaría información sobre las vacunas al público y vigilaría de cerca los resultados y cualquier efecto secundario de los que reciban las inoculaciones. Destacó que el ministerio está trabajando estrechamente con los cuatro fondos de salud, que comenzarán a vacunar como se ha previsto para el 27 de diciembre, o posiblemente antes.

«El pueblo de Israel no recibirá ninguna vacuna en la que no confiemos al 100%», dijo, señalando que había firmado la aprobación para que la vacuna contra el coronavirus quedara cubierta por la Ley de Víctimas de Vacunas, lo que garantizaría la compensación a cualquier persona perjudicada por ella. Destacó que las vacunas no serán obligatorias.

Edelstein también discutió la idea de administrar un pasaporte verde, el cual, dijo, se expedirá dos semanas después de que las personas reciban su segunda dosis.

La vacuna de Pfizer requiere dos inyecciones con 21 días de diferencia. La vacuna Moderna, que aún está esperando aprobación, también requiere dos inyecciones.