Coronavirus/Israel. La campaña de vacunación se ha ralentizado en un 50 por ciento y culpan a las «noticias falsas de Internet»

Itongadol/Agencia AJN.- A pesar de que las vacunas se ofrecen ahora a todos los israelíes mayores de 16 años, una funcionaria del principal servicio de salud en Israel aseguró que el ritmo de las inoculaciones se ha ralentizado drásticamente por culpa de “las noticias falsas en línea” que promueven el escepticismo sobre las vacunas.

“Al principio de la campaña vacunábamos a entre 100.000 y 120.000 personas al día, y en los últimos días apenas estamos llegando a la mitad”, explicó Kalanit Kaye, responsable de la campaña de vacunación de Clalit, al sitio de noticias Ynet. “Estamos preparados, nuestros centros son grandes y accesibles, el proceso debería ser bastante sencillo en general, las vacunas se están dando gratis, así que no entiendo a la gente que no viene a vacunarse. Es un gran error”, se lamentó.

“Había una mayor cooperación entre las poblaciones de riesgo”, añadió Kaye. “Ahora mismo estamos llegando al público más joven, y algunos no entienden la importancia de la vacuna. Por desgracia, las noticias falsas en las redes sociales y en la prensa están haciendo daño. La gente no tiene suficiente miedo al coronavirus porque no está familiarizada con lo que causa”.

El programa de vacunación de Israel con la vacuna de Pfizer/BioNtech está en marcha, con 3.426.415 personas que han recibido la primera dosis y 2.015.108 de ellas que también han recibido la segunda hasta el domingo por la mañana.

El tercer cierre nacional de Israel para frenar la propagación del COVID-19 se levantó el domingo a las 7 de la mañana después de más de un mes, mientras el país sigue lidiando con miles de nuevos casos diarios y una cifra de muertos que ha superado los 5.000.

A pesar de la decisión de suavizar el cierre, Israel sigue lidiando con una alta tasa de infección.

Según las cifras del Ministerio de Salud del domingo por la mañana, Israel registró el sábado 2.624 nuevos contagios de coronavirus de unas 28.000 pruebas realizadas. Como es habitual, durante el fin de semana se realizan muchas menos pruebas. La tasa de positividad de las pruebas del sábado fue del 9,6%.

Un total de 1.110 pacientes fueron declarados en estado grave, de los cuales 302 están con respirador. El número de muertos ascendía a 5.074 hasta el domingo por la mañana, según las cifras del ministerio.