Coronavirus. Israel improndrá nuevas restricciones a partir del domingo

ItonGadol.- El gobierno está implementando restricciones de coronavirus nuevas o reinstituidas en un intento de aplanar la curva de infecciones y reducir el número de pacientes hospitalizados gravemente enfermos.

Ha habido un aumento de la morbilidad y el inicio de la cuarta ola de infecciones por coronavirus en Israel, con más de 3.000 nuevos casos registrados todos los días durante varios días consecutivos.

Las restricciones, que se harán cumplir a partir del domingo 8 de agosto, son las siguientes:

Una vez más, se requerirá que las personas usen una máscara al aire libre cuando estén en una multitud de 100 personas o más, por primera vez desde que se levantó el mandato original de máscaras al aire libre en abril de este año.

No se requerirán máscaras para niños menores de siete años, personas con una exención relacionada con una discapacidad o personas que realicen actividades deportivas.

Trabajar desde casa:

Los ministerios gubernamentales, y el sector de obras públicas en general, volverán a tener un espacio de trabajo de capacidad reducida, con el 50% de los empleados regresando al trabajo desde casa, lo que la mayoría no ha hecho desde que finalizó el tercer cierre en febrero de este año.

Se ha alentado a la fuerza laboral del sector privado a implementar la misma directiva, aunque no se han emitido órdenes formales como se han hecho para el sector público.

Reglas de cuarentena:

En el caso de que un niño menor de 12 años entre en contacto con un paciente con coronavirus, su cuidador principal debe entrar en cuarentena con él, incluso si está vacunado.

Cualquier padre con un hijo menor de 12 años que haya impedido que su hijo realice una prueba de coronavirus o que entre en cuarentena deberá pagar una multa de 3500 NIS.

Se dará una multa de 5,000 NIS a cualquier persona que viole las órdenes de cuarentena, y se están tomando medidas para hacer cumplir esta directiva de manera adecuada.

Pruebas de coronavirus:

A partir del 8 de agosto, cualquier persona no vacunada (que tiene la opción de recibir la vacuna pero elige no hacerlo) que desee hacerse una prueba de coronavirus deberá pagarla por sí misma. El costo de las pruebas seguirá estando cubierto para todas las personas vacunadas y aquellas que no puedan recibir la vacuna.

Restricciones del pase verde:

Las restricciones del pase verde se ampliarán una vez más para incluir todos los espacios públicos, incluidos eventos culturales y deportivos, gimnasios, restaurantes y comedores, conferencias, atracciones turísticas y lugares de culto. Las reglas se aplicarán incluso cuando haya menos de 100 personas presentes.

La insignia feliz:

Las restricciones de la insignia feliz, diseñadas específicamente para permitir que los eventos en interiores se lleven a cabo de manera segura, serán válidas para eventos y espectáculos deportivos y culturales. La insignia permite la entrada de personas vacunadas y recuperadas, así como personas con resultados negativos en las pruebas, en eventos con más de 100 participantes.

Bajo el contorno de la insignia feliz, las máscaras siguen siendo obligatorias en todo momento, además de cuando el usuario está comiendo o bebiendo.