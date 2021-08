Coronavirus. Israel: 5.075 casos nuevos y 519 graves

AJN/Itongadol.- Se notificaron unos 5.075 nuevos casos del nuevo coronavirus en Israel, con un 6,07% de las pruebas que dieron positivo, según una actualización por la mañana del Ministerio de Salud.

El titular de Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir, fue confirmado como infectado con el nuevo coronavirus, y la legisladora de Yesh Atid Inbar Bezek informó al oficial de la Knesset, el superintendente Joseph Griff, que dio positivo por COVID-19 el lunes.

El último día que estuvo presente en la Knesset fue el martes 10 de agosto.

El superintendente Griff informó a los empleados de la Knesset que los que están vacunados no necesitan aislarse, pero deben hacerse la prueba, mientras que los que no están vacunados deben aislarse.

En tanto, unos 1.385 miembros del personal de las FDI están actualmente enfermos con el coronavirus, todos en condiciones leves.

Además, 2.442 están en cuarentena en casa.

De los infectados en total, 519 estaban en estado grave y 92 estaban conectados a ventiladores.

El número de muertos asciende a 6.668.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Naftali Bennet, emitió el fin de semana un mensaje a la población a través de su cuenta de Facebook y describió el plan nacional para enfrentar la pandemia de coronavirus.

«Nuestro objetivo es sencillo. Cuidar la salud de la ciudadanía y también el futuro económico del país», indicó el mandatario. «También el sustento de los ciudadanos es preservar sus vidas. Nuestra estrategia es: trabajar para bajar la morbilidad. Acelerar la campaña de vacunación (tercera dosis), y con su ayuda venceremos la cepa Delta. Haremos todo para evitar cierres, los cuales son herramientas que afectan los ingresos de la ciudadanía, la economía y la educación de nuestros chicos. La cuarentena es el último recurso», señaló.

«Lo más fácil es declarar un cierre y derivar dinero a los comercios cerrados y sus empleados que permanecen en sus hogares, pero esta política de confinamiento tiene un precio terrible», escribió.

«El precio de los tres cierres declarados por el gobierno anterior fue de doscientos mil millones de shekels», escribió Bennet. «Se trata del dinero de todos los contribuyentes, de sus hijos y nietos», expresó. «Si seguimos con políticas de cierres y restricciones que destruyen la economía, simplemente nos empobreceremos financieramente», siguió.

Según Bennet, los fondos utilizados para las anteriores cuarentenas, «cuya utilidad fue escasa», es dinero que pudo haberse utilizado para la ciudadanía y la educación de los más chicos.

Luego se preguntó: «¿cuántos chicos y gente adulta no podremos enviar para intervenciones que les salven la vida? ¿Cuántos hospitales en la perifería no podremos construir? ¿Cuántos escaners de MRI no podremos comprar y por ende, no diagnosticar pacientes con cáncer en sus etapas tempranas? ¿Cuántas clases de matemática, ciencias o inglés no podremos financiar?».

«Hagan la cuenta, cada familia en Israel se endeudó por 105 mil shekels (32.600 dólares) por culpa de las tres cuarentenas», continuó y aseguró que «cada uno de nosotros y nuestros hijos deberá saldar esta deuda a través de los impuestos y servicios se verán reducidos en próximos diez años».

Posteriormente invocó a la responsabilidad de la ciudadanía y expresó: «Cuidense y cuiden a sus seres queridos. Vayan a vacunarse, usen tapabocas en espacios cerrados».

«Más del 90% de los pacientes de gravedad son mayores de 60 años. La cepa Delta se exparce a un ritmo muy rápido y la cantidad de carga viral en el cuerpo de un infectado es mil veces mayor, en comparación al coronavirus original», escribió.

Explicó que la cepa Delta ingresó al país previo a su ascenso al poder, en los meses de marzo, abril y mayo y detalló: «Estamos vacunando millones de adultos con la tercera dosis».

«Somos el único país que ofrece a sus ciudadanos la tercera dosis. Nos ocupamos de la autorización de especialistas en medicina, de quwe haya vacunas», escribió.

Hizo hincapié en el refuerzo al sistema de salud en instrumentos. «Protegemos a los ancianos vulnerables que se encuentran en hogares de ancianos y hospitales geriátricos», indicó.

Se refirió también a los tests rápidos que se podrán adquirir en farmacias.

«El Ministerio de Seguridad Pública reforzó los controles de uso de barbijo, la correcta aplicación del pase verde y el mantenimiento del aislamiento», resaltó.

Además resaltó que se está formulando un plan para el sistema escolar en tiempos de coronavirus.