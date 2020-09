Coronavirus: Especialistas advierten que Israel va camino a convertirse en Italia

Itongadol/Agencia AJN.- Importantes funcionarios del sistema de salud israelí señalaron la gran brecha existente entre la grave situación que vive el país y la comprensión de los ciudadanos sobre lo que está ocurriendo con la propagación del coronavirus. Advirtieron que Israel va camino a convertirse en Italia.

«La situación es mucho más grave de lo que se ve en las noticias», explicó una máxima autoridad de uno de los principales hospitales del país, según publicó Yediot Aharonot. «El personal médico está agotado. Los pacientes siguen llegando. El sistema se coordina de manera descoordinada. No está claro quién dirige la situación. Cada iniciativa se atasca y falla, y la enfermedad se está extendiendo a un ritmo sin precedentes. Estamos indefensos», destacó.

Otro funcionario de salud advirtió que la crisis en Israel estaba en camino de alcanzar los niveles que tuvo Italia. «En las próximas semanas, tendremos que reducir el nivel de atención para todos los pacientes del hospital», dijo. «No nos han dejado otra opción. El personal del hospital es incapaz de soportar esta carga. No es que los pacientes no sean tratados en absoluto, pero el tratamiento no alcanzará el estándar al que estamos acostumbrados. Tendrá un precio en la vida humana, y no solo entre los pacientes con coronavirus».

Israel superó a los Estados Unidos en pacientes con coronavirus per cápita el lunes, según publicó N12. Actualmente, hay 20.562 por millón de personas infectadas con coronavirus en Israel, en comparación con 20.475 por millón de personas en los EEUU.

Debido a la gran carga de pacientes recibidos en las últimas horas, el Hospital Assuta en Ashdod y el centro Shaare Zedek en Jerusalem anunciaron este lunes que no aceptarán nuevos pacientes de coronavirus para su hospitalización. Aquellos casos que requieran internación serán trasladados a otros hospitales para recibir tratamiento.

«Estamos en una ocupación máxima de pacientes de COVID-19. La situación es clara y se refleja en los datos que revela Ministerio de Salud», dijo un portavoz del Hospital Público Assuta en Ashdod, Ohad Yehezkeli.

La semana pasada, hospitales del norte del país reportaron una situación similar a la que se presenta hoy en Assuta y Shaare Zedek. Muchos centros médicos debieron redirigir las ambulancias con pacientes en estado crítico de coronavirus a otros complejos en el centro del país. El Hospital Hadassah, de Jerusalem, reportó la semana pasada estar funcionando al 100% de su capacidad en lo relativo a casos de COVID-19.