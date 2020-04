Coronavirus. El presidente Rivlin habló con el Papa Francisco sobre la pandemia y hubo saludo por Pesaj

Itongadol.- El presidente de Israel, Reuven Rivlin, habló por teléfono con el Papa Francisco sobre el avance de la pandemia del coronavirus, y también envió bendiciones de Pascua a quienes celebran en todo el mundo.

«La enfermedad nos muestra que no respeta fronteras y que nadie es inmune», le transmitió Rivlin al Papa. «Estamos luchando juntos contra un enemigo terco y cruel, y así es como lo superaremos, trabajando juntos en todo el mundo», añadió.

Rivlin expresó su agradecimiento por el apoyo del Papa Francisco en medio de incidentes antisemitas en aumento a medida que la enfermedad se propaga. El Papa envió bendiciones de Pascua a Rivlin, diciendo que «cuando enciendas las velas de esta noche en Israel, todos estaremos contigo. Estaré contigo en mi corazón y en mis oraciones».

Además, Rivlin también instó a los israelíes judíos a celebrar la Pascua con todas sus tradiciones y canciones a pesar del coronavirus.

«Aunque no celebremos la noche del Seder como de costumbre, no olvides las tradiciones y canciones especiales de la Pascua», dijo horas antes del inicio de la festividad. «Y no olviden llamar por teléfono o a Zoom Granny y Grandpa, Saba y Savta para desearles Chag Sameach», agregó.

El martes, Rivlin recorrió los puestos de control policiales que se establecieron debido al brote, agradeciendo a los oficiales.

«Salimos hoy para agradecer enormemente de parte mía y de todos nosotros a quienes nos están cuidando: hombres y mujeres, regulares y voluntarios, en azul y verde, de pie juntos», escribió en Twitter.