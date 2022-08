Cohetes de Yihad Islámica mataron a más civiles en Gaza que ataques aéreos de Israel

AJN/Itongadol.- Más personas inocentes en Gaza murieron por cohetes fallidos de la Yihad Islámica que por ataques aéreos israelíes durante la operación Amanecer, según un informe del comandante de la Unidad de Portavoces de las FDI, general de brigada Ran Kochav.

La operación Amanecer duró 66 horas en las que las FDI atacaron 170 objetivos, abatieron a varios operativos de alto rango de la Yihad Islámica y destruyeron gran parte de las capacidades militares de la organización terrorista, los túneles de ataque terrorista y las instalaciones de almacenamiento de armas. Para su acción final de la operación, el domingo por la noche, las FDI destruyeron tres almacenes que se usaban para almacenar una variedad de armas.

Según el informe, la noche del domingo estuvo tranquila después de que entró en vigor el alto el fuego a las 23.30 a excepción de unos pocos cohetes disparados por la Yihad Islámica Palestina ocho minutos después.

A lo largo de la operación, la Yihad Islámica disparó un total aproximado de 1.100 cohetes, 200 de los cuales cayeron dentro de Gaza. De los 990 cohetes que llegaron a Israel, 380 fueron interceptados por la Cúpula de Hierro con una tasa de éxito del 95%. Los otros 610 aterrizaron en el mar y espacios abiertos.

Aparte de unas pocas personas que resultaron levemente heridas por esquirlas el sábado, no se reportaron víctimas israelíes. Los palestinos, sin embargo, informaron de un total de 35 muertes, de las cuales 26 eran transeúntes inocentes. De los 26, 11 murieron en ataques aéreos israelíes y 15 fueron asesinados por cohetes de la Yihad Islámica que no lograron salir de Gaza.

Según el informe, ninguna infraestructura civil en Gaza resultó dañada en la operación de las fuerzas israelíes.

Altos funcionarios israelíes expresaron el lunes por la mañana su optimismo sobre las perspectivas de que se mantenga el nuevo alto el fuego con la Yihad Islámica Palestina, pero subrayaron que Jerusalem no aceptó las exigencias de liberar a los miembros del grupo terrorista que había detenido recientemente.

«Ahora podemos empezar a mirar hacia la siguiente fase», dijo uno de los funcionarios que informó a los periodistas israelíes.

«Somos absolutamente conscientes de que existe una oportunidad tras la operación que no queremos dejar pasar», dijo uno de los funcionarios, destacando los intentos en curso de organizar la devolución de los civiles israelíes cautivos y los cuerpos de los soldados de las FDI retenidos por Hamás, entre otros imperativos.

«Se han recibido señales de Hamás en las últimas semanas», continuó el funcionario. «Queremos hacer avanzar las cosas y no conformarnos sólo con un alto el fuego con PIJ».

El grupo terrorista Hamás tiene en su poder a dos israelíes vivos -Avera Mengistu y Hisham al-Sayed-, así como los cuerpos de dos soldados israelíes: Oron Shaul y Hadar Goldin.

Israel y Hamás han mantenido conversaciones indirectas para intentar llegar a un acuerdo de intercambio de prisioneros. Un acuerdo similar en 2011 para liberar al soldado israelí Gilad Shalit de las garras de Hamás supuso la liberación de 1.027 prisioneros de seguridad palestinos, muchos de ellos terroristas convictos.

Sin embargo, Israel no está dispuesto a liberar a los prisioneros de la PIJ que la organización quiere ver liberados.

Durante las conversaciones de alto el fuego, Israel no aceptó liberar a Khalil al-Awawda, miembro de la Yihad Islámica Palestina que está en huelga de hambre en protesta por su detención por parte de Israel sin ningún cargo, ni al líder del grupo terrorista en la Margen Occidental, Bassam al-Saadi, que fue detenido la semana pasada en una medida que se cree que desencadenó la ronda de violencia en Gaza, dijeron los funcionarios.

Israel no tiene intención de liberar a los prisioneros antes de tiempo, según ha sabido The Times of Israel.

Los funcionarios también expresaron su satisfacción por los esfuerzos diplomáticos de Israel antes de la operación y durante la misma, señalando a Egipto, Qatar y Estados Unidos como actores clave.

«Conocían todos los elementos de nuestra toma de decisiones de antemano, y también nuestros esfuerzos para evitar actuar y asegurar que [la operación] fuera lo más limitada posible», dijo uno de los funcionarios.