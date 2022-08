Entrevista con una reservista del ejército israelí en medio del conflicto con Gaza

ItonGadol dialogó con la directora para Latinoamérica de la organización Keren Kayemet LeIsrael, Nili Pitchon, quien fue llamada a actuar como reservista y brindar ayuda a la población civil para despejar dudas cuando suenan las alarmas por misiles. “Desde que lanzan un cohete en Gaza, en la ciudad donde yo vivo tenemos 45 segundos para encontrar un refugio”, destacó.

Para sorpresa de muchos, quienes la conocemos como directora para Latinoamérica del KKL, Nili Pitchon, debió cambiar sus ropas del KKL para ponerse las del ejército israelí. ItonGadol mantuvo una entrevista sobre su rol como reservista luego de que Israel lanzara sobre Gaza la Operación Amanecer, mientras desde la Franja disparaban cientos de cohetes. En ese contexto, las alarmas de alerta se activaron y Pitchon se encargó de brindar información a la población civil para que sepan qué hacer y qué no. Desde anoche se anunció el alto el fuego, pero la tensión con los palestinos continúa.

-¿Cuál es tu tarea en el ejército?

-La gente de todo Israel llama a un número, en el que sabe que puede tener respuestas. La gente nos habla sobre todo para preguntarnos: ‘escuché un ruido muy grande y no hubo alarma’. ‘¿Dónde me puedo refugiar? No tengo refugio dentro de la casa’. ‘Vivo en tal lugar, ¿puedo ir a trabajar?’ ‘¿La escuela está cerrada o abierta?’. Nosotros somos quienes indicamos a la población civil qué puede hacer y qué no. Y eso es exactamente lo que estuvimos haciendo desde el viernes, que estamos en operación. Lamentablemente estamos en esta situación. Los soldados contestan el teléfono y yo estoy ahí atrás para indicarles a los soldados qué tienen que contestar a los civiles que llaman.

-¿En dónde estás actualmente?

-Yo vivo en Ashdod, vivo a 40 kilómetros de la Franja de Gaza, vivo a 45 segundos. Es de esta manera que calculamos donde vivimos, porque vivo a 45 segundos de los cohetes. En el momento en que en Gaza disparan un cohete hacia la ciudad donde yo vivo, tengo 45 segundos, yo y toda la población, para encontrar lugar seguro a donde ir.

Vivo en un lugar por donde pasa mucha gente, pero está muy desierto por las alarmas.

-¿Cuál es la posición de los ciudadanos israelíes frente al conflicto en Gaza?

-El pueblo de Israel es un pueblo de paz. El pueblo de Israel es un pueblo de amor. Es el pueblo de la justicia. Pero tenemos que defendernos. Nosotros no queremos atacar. Pero quien nos ataque, ahí estaremos para defendernos. Y antes de que quisieran matar a mis niños, ahí yo estaré para impedir ese acto. Y es lo que hacemos y es lo que todo Israel siente.

Normalmente sobre Ashdod hay muchísimos ataques, esta vez raramente hay muchísimos menos. Pero en otros lugares como Ashkelon no salen del refugio. Esa gente, en 48 horas, los niños no salieron de la casa, de la pieza fuerte. Hay padres que aunque se vuelvan locos por la situación, por el trauma de los niños y los gritos de los niños, dicen al ejército: por favor, terminen lo que empezaron. Porque lamentablemente salimos en guerra para defendernos después de que ellos nos atacaron. Y después, cuando a ellos se les antoje, cuando se les terminen los misiles, ahí ellos dicen ‘hagamos una pausa’. Y nosotros hacemos lo que ellos quieren. En vez de seguir y hacer lo que es para el bien de Israel. Nosotros sabemos que ese alto al fuego es únicamente porque se le están terminando los misiles, necesitan rearmarse, y para eso necesitan tiempo hasta la próxima. Pero estamos orgullosos de todo lo que pudimos obtener en esta operación.

-Israel no se olvida y se ocupa de dar respuesta a quienes perdieron a un ser querido. Y lo relaciono con el Mossad, que después de casi 30 años, sacó un informe sobre quiénes fueron los responsables de los atentados a la embajada y a la AMIA. Israel tiene una conciencia muy clara de que el tiempo pasa, pero las cosas no se olvidan, y se saldan cuentas.

-Es realmente lo que hace nuestra fuerza. Y voy a agregar otra cosa: hoy en día estoy ayunando, porque es el 9 del mes de av. Y eso también es lo que simboliza el pueblo de Israel. El pueblo judío. No olvidamos. Y justamente, nos servimos de todo eso para ser más fuertes y seguir adelante. Pero no olvidamos lo que pasó, porque es quienes somos.

Cuando yo estoy con el uniforme, ustedes también están con el uniforme. Porque ustedes también tienen ataques por lo que está pasando en Israel y yo sé que también ustedes están defiendo al Estado de Israel, cada uno con lo que escucha en la calle, en la computadora, en las redes sociales. Cada uno hace algo para Israel, donde estemos.

