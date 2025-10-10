Acuerdo sobre Gaza. Ministro de seguridad Ben Gvir: “No apoyaremos un acuerdo que libere a asesinos”

Itongadol.- El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir (Otzma Yehudit), aseguró este jueves que su partido y sus ministros no votarán a favor de ningún acuerdo que contemple la liberación de presos terroristas condenados por asesinatos, y advirtió con consecuencias políticas si el Ejecutivo valida un pacto de ese tipo.

En un mensaje público, Ben Gvir expresó primero su emoción por la expectativa de que “todos los secuestrados regresen a sus hogares: los vivos a sus familias y para su rehabilitación, y los fallecidos para su entierro”. Sin embargo, añadió que junto a esa alegría “es absolutamente imprescindible no ignorar la cuestión del precio”.

El ministro detalló su rechazo a la liberación prevista de “miles de prisioneros, entre ellos 250 asesinos” que, dijo, “por su historial volverán a dedicarse al terrorismo y a su arte de asesinar judíos”. Por ello, anunció: “Ni yo ni los ministros de Otzma Yehudit podremos levantar la mano a favor de un acuerdo que libere a esos terroristas asesinos; nos opondremos a ello en el gobierno”.

Ben Gvir recordó además el objetivo original de la campaña militar tras el ataque del 7 de octubre: “A la luz de la noticia de la liberación de nuestros rehenes, no olvidamos la meta central de la guerra: garantizar que este desastre no pueda repetirse mediante el desmantelamiento del régimen de Hamás”.

El ministro afirmó que en las conversaciones sostenidas con el primer ministro en los últimos días dejó “claramente” su postura: “Bajo ninguna circunstancia formaré parte de un gobierno que permita que Hamás siga gobernando en Gaza. Esa es una línea roja. El primer ministro me ha dado su palabra de que así será”.

Finalmente, Ben Gvir advirtió sobre lo que consideró la posibilidad de un “engaño” político: “No participaré en ningún caso de rapiña o de engaño. Si Hamás no es efectivamente desmantelado, o si sólo se nos dice que se desmanteló cuando en la práctica sigue existiendo con otra apariencia, Otzma Yehudit desmantelará el gobierno”.