Itongadol.- Este viernes los medios israelíes destacan las felicitaciones del presidente argentino Javier Milei a Donald Trump por su papel en el acuerdo que puso fin a la guerra en Gaza y permitió la liberación de rehenes israelíes, destacando “su liderazgo y compromiso con la paz”.

“Trump es el mayor artífice de la paz global de los últimos tiempos”, sostuvo Milei en conversaciones previas, en alusión a la mediación que derivó en la firma del alto el fuego entre Israel y Hamás. Tras la confirmación del acuerdo, el presidente argentino volvió a expresar su admiración hacia el mandatario estadounidense por “haber devuelto la estabilidad a Medio Oriente mediante la diplomacia y la firmeza”.

Medios israelíes también resaltaron en las últimas horas la figura de Milei, presentándolo como un líder excéntrico pero profundamente identificado con Israel y con los valores del mundo occidental.

El medio israelí C14 destacó que el mandatario aprovechó su presentación en el Movistar Arena para condenar enérgicamente el ataque antisemita ocurrido en Palermo: “No permitiremos el odio extranjero que la izquierda intenta imponer”, afirmó.

Según el análisis de la prensa israelí, Milei mantiene una imagen contradictoria pero carismática: mientras enfrenta dificultades económicas y críticas internas, continúa siendo visto por sus seguidores —y por parte del público israelí— como un símbolo de renovación política y de firmeza en la defensa de los valores judeocristianos.

En Israel, su apoyo incondicional al Estado hebreo y su cercanía con Trump le han valido una atención mediática inusual. En Israel su apoyo incondicional al estado hebreo y al mundo judío destacan que Milei “no sólo es un economista o político disruptivo, sino también una figura cultural que combina populismo, fervor ideológico y afinidad con la causa israelí”.

La cobertura israelí sobre Milei coincide con el contexto internacional en el que Trump, a quien el presidente argentino considera su “amigo y modelo político”, volvió a ocupar el centro de la escena diplomática tras la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, mediado por Estados Unidos, que puso fin a más de dos años de enfrentamientos.

Milei ha manifestado su deseo de que el expresidente estadounidense fuera distinguido con el Premio Nobel de la Paz 2025, finalmente otorgado a la dirigente venezolana María Corina Machado.