22 días para las elecciones, empiezan a calentar los motores

Itongadol/AJN (Danny Moljo desde Israel, especial para AJN).- 12 días después de la publicación del Acuerdo del Siglo de Trump, y 22 días antes de las elecciones, parece ser que los politicos se empiezan a arremangar las mangas y empiezan a actuar.

Ayer el primer ministro Netanyahu, en una reunión del Likud en Maalé Adumim, habló sobre el programa de Trump y las venideras elecciones y aseguró que no habrá ninguna anexión de territorio antes de las mismas: “Sin nuestra patria, no tenemos existencia, nos quedamos colgados, no tenemos pasado, no tenemos futuro. Esta es nuestra identidad y nuestro legado, y nuestro futuro está aquí. Por lo tanto, nuestros enemigos están tratando de desarraigarnos del corazón de nuestra patria. No tendrán éxito. Estamos aquí, y siempre permaneceremos aquí”, dijo Netanyahu.

“¿Y qué dice Benny Gantz sobre esto? ‘Puede hacer lo que quiera’. ¿Es así como habla un líder? ¿Benny Gantz? Es increíble. Así no es como actúa un líder. Le digo a Benny Gantz: desconéctate de Olmert, condénalo, ¿por qué tartamudeas? Dilo muy claramente. Un líder no habla así. Así es como hablas cuando no puedes formar un gobierno sin Ahmad Tibi.»

“Estamos en medio del mapeo del área que de acuerdo con el plan de Trump será parte del Estado de Israel. Es una gran cantidad de tierra. Vamos a liderar esto, y el presidente Trump estará de acuerdo. Confío en él completamente, y confío en mí mismo por completo. Pero no confío en Benny Gantz. Si fuera por Gantz, no sucedería».

El embajador de los Estados Unidos, David Friedman comentó en su cuenta de Twitter esta mañana que cualquier decisión unilateral de anexión, haría peligrar el Acuerdo del Siglo, el mapeo tiene que ser después de un trabajo conjunto de una comisión especial de Israel y Estados Unidos.

Benny Gantz por su parte, subió en su cuenta de Twitter, el caso «5,000» de Netanyahu: «5,000 personas mueren cada año en Israel, porque el sistema de salud se derrumbó. Me comprometo enseguida de formar gobierno, de comenzar un programa urgente de salud para nuestros hijos y para nuestros padres».

En el Likud, por su parte, culpan al ministro de Defensa, Naftali Bennett, de mantener charlas con Benny Gantz, sin que ellos sepan y consideran eso como una traición.El miembro de la Knesset y del partido Azul y Blanco, Yoaz Hendel, provocó este fin de semana las protestas de todo el sistema político al atacar a los sefaradíes de Israel por medio de unas palabras racistas. Hasta miembros de su propio partido salieron en su contra y lo criticaron por sus palabras.