Itongadol.- (Por Camila Turner – The Telegraph) Occidente no se toma en serio la amenaza iraní por ‘‘pura arrogancia’’, advirtió una mujer infiltrada en el régimen de Teherán.

Catherine Perez-Shakdam, judía, madre de dos hijos y criada en París, ocultó su verdadera identidad y pasó casi una década haciéndose pasar por simpatizante de Irán, consiguiendo un acceso sin precedentes al corazón del Estado y a su clase dirigente.

Su operación culminó con varias visitas a Teherán, invitada por los ayatolás, y una excepcional audiencia privada con el líder supremo iraní, Alí Khamenei.

En declaraciones al Sunday Telegraph en un hotel del centro de Londres, afirmó que su experiencia la llevó a darse cuenta de que la infiltración de Irán en Occidente es mucho más profunda de lo que la gente cree, a pesar de lo abierto que es el régimen sobre su objetivo último de destruirlo.

‘‘Hay una red que existe aquí en el Reino Unido, en lo que respecta al régimen’’, explicó Perez-Shakdam, periodista, comentarista política y experta en Medio Oriente, con miembros de alto rango del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) yendo y viniendo constantemente a Irán, con el pretexto de trabajar para una red de organizaciones benéficas, grupos de reflexión y centros educativos británicos.

‘‘Todas estas personas forman parte de un ecosistema que, literalmente, informa directamente a Irán y recibe órdenes de Irán’’.

Perez-Shakdam explicó que esto se hace ‘‘para dirigir y medir el impacto de las campañas que están llevando a cabo, ajustar la narrativa cuando lo necesitan, cambiar a la gente y hacer nuevas conexiones. Básicamente, vigilan lo que ocurre en el Reino Unido y esperan crear un grupo de presión muy poderoso aquí, y creo que lo consiguieron’’.

‘‘Esto es peligroso porque quieren subvertir nuestra democracia y secuestrar nuestras instituciones. Observaron cómo se apoderaron del Líbano, por ejemplo, en Siria, Yemen e Irak. Quieren hacerlo en todas partes, y tenemos que entender esos países como una prueba de concepto de que funciona’’.

Sin embargo, lamento que, debido a la ‘‘pura arrogancia’’ de Occidente, la amenaza no se toma en serio.

‘‘Tenemos a un sociópata con una pistola cargada diciéndonos: ‘Voy a matarte’. Y nosotros lo miramos directamente a los ojos, convenciendo a la gente que está detrás de nosotros, a la que pretendemos proteger, de que lo que dice no va en serio’’, añadió.

Catherine detalló que esa se debe por la ‘‘creencia de que somos inmunes en cierto modo por la geografía. Y también esta creencia de que, como derrotamos al nazismo en la Segunda Guerra Mundial, ya no tenemos que contar con él. Pero lo hacemos, es una forma diferente. Esto es lo que pasa con el mal: no aparece dos veces con la misma cara’’’.

Perez-Shakdam se trasladó a Yemen en 2009, y un artículo de opinión que escribió para el Yemen Observer, criticando la intervención estadounidense en Irak, llamó la atención de los ayatolás.

‘‘Se contactaron conmigo’’, dijo, pensaron que podía ponerme de su lado. ‘‘Empezó muy, muy despacio’’.

Esto la llevó a recibir peticiones para aparecer como comentarista en canales de medios de comunicación respaldados por Irán, donde se le pedía que hablara de temas como la demonización de la presencia de Occidente en Medio Oriente.

Perez-Shakdam cree que así fue como empezó a ser ‘‘investigada’’ por la red iraní, lo que finalmente condujo a una invitación para asistir a una conferencia en Teherán en 2017.

Fue el primero de varios viajes a la República Islámica ese año durante los cuales, según ella, el régimen de Teherán quería convertirla en una ‘‘agente’’ que pudiera ser su ‘‘propagandista principal’’ en el Reino Unido, donde vivía en ese momento.

A principios de esta semana, Irán rechazó los llamamientos de Sir Keir Starmer y otros dirigentes occidentales para que se abstuviera de atacar a Israel. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania pidieron a Teherán en una carta conjunta que se evite el ataque, expresando su preocupación por una guerra regional si cumplía sus amenazas de atacar directamente a Israel.

A pesar de esto, Nasser Kanaani, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, declaró: ‘‘La declaración de Francia, Alemania y Gran Bretaña, que no plantean ninguna objeción a los crímenes internacionales del régimen sionista, pide descaradamente a Irán que no emprenda ninguna acción disuasoria contra un régimen que violó su soberanía’’.

Tras el asesinato del dirigente de Hamás Ismail Haniyeh en Teherán el mes pasado, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que Irán ‘‘nunca cederá a la presión, a las sanciones ni a la intimidación, y considera que tiene derecho a responder’’.

Durante uno de sus viajes a Irán, Perez-Shakdam fue informada de un complot del régimen para ‘‘trazar un mapa’’ de personas y organizaciones clave de la diáspora judía con el fin de señalarlas para asesinatos y atentados. Esta información fue confirmada posteriormente por el entonces ministro de Seguridad, Tom Tugendhat.

El objetivo ‘‘número uno’’ del régimen era ‘‘obligar a los judíos a marcharse, a ir a Israel, porque es más fácil golpearlos allí en un solo lugar’’. Y en segundo lugar, ‘‘crear una narrativa contra los judíos de que su mera existencia es un peligro para la seguridad nacional [de tu país], por lo que debes echarlos’’, expresó Catherine.

‘‘En aquel momento pensé: ‘Esto no se lo va a creer nadie’. Y entonces, avanzas hasta 2024 y ese escuchan cosas como: ‘No pertenecen aquí, deberían irse a casa’’’.

Perez-Shakdam, que ahora es directora ejecutiva del grupo de campaña We Believe in Israel (Creemos en Israel), concluyó que el régimen iraní utiliza a Israel como caballo de Troya, ya que es más fácil vender una narrativa antiisraelí, ‘‘pero en realidad esta es la vía hacia su mensaje antioccidental’’.