Presos por bailar: pareja condenada a diez años de prisión en Irán

Itongadol.- La Justicia de Irán condenó a diez años de prisión a una pareja 21 años de edad por haber bailado al pie de la Torre de la Libertad, en Teherán.

Iran: A 21-y-o couple have been sentenced to 10 years in jail each for dancing at the foot of Tehran’s Azadi (Freedom) Tower, sources close to them tell @nimnia11. Regime is handing out heavy sentences to anyone defying its strict rules. #آستیاژ_حقیقی #امیرمحمد_احمدی #مهسا_امینی pic.twitter.com/F0ahwzJhA1

