Netanyahu pidió a la comunidad judía de Estados Unidos que se pronuncie en contra del nuevo acuerdo nuclear con Irán

Itongadol.- El líder de la oposición y ex primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, instó a la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías de Estados Unidos a manifestarse en contra del nuevo acuerdo nuclear con Irán, en un discurso pronunciado el martes en la Knesset (el parlamento israelí).

Netanyahu aseguró que el nuevo acuerdo no aborda cuestiones clave como el enriquecimiento de uranio, los misiles y el comportamiento de Irán.

«Es un acuerdo horrible y deberíamos oponernos a él con cada fibra de nuestro ser en todos los foros a los que podamos dirigirnos, y ustedes también deberían hacerlo», dijo Netanyahu a los lideres de la comunidad judía estadounidense.

Por otro lado, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo ayer que se lograron importantes avances en las conversaciones con las potencias para reactivar el acuerdo nuclear de 2015.

No obstante, el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkhani, expresó que «las conversaciones con Estados Unidos no están en la agenda y que no conducirán a ningún avance».

Fuentes en Israel expresaron que no están seguros de que Israel pueda impedir la renovación del acuerdo nuclear y que, de hecho, son los iraníes los que decidirán qué tan cerca se está del mismo, según consignó en su portal la radio pública de Israel (KAN).