Josep Borrell dijo que el viaje de Enrique Mora a Irán rompió el estancamiento en las negociaciones nucleares

Itongadol.- El jefe de la política exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo esta mañana que creía que hubo suficiente progreso durante las consultas entre el coordinador de las conversaciones de la UE, Enrique Mora, y los funcionarios iraníes en las reuniones realizadas en Teherán esta semana, para relanzar las negociaciones nucleares después de dos meses de estancamiento.

Las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales están en suspenso desde marzo, principalmente por la insistencia de Teherán en que Washington retire al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de la lista estadounidense de organizaciones designadas como terroristas.

Mora declaró que la respuesta de Irán fue «suficientemente positiva» después de que el funcionario de la UE le transmitiera a los iraníes el mensaje de que las cosas no pueden seguir así.

«Estas cosas no se pueden resolver de la noche a la mañana», expresó Borrell a los periodistas en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en el norte de Alemania. «Digamos que las negociaciones estaban bloqueadas y ahora se desbloquearon, lo que significa que existe la perspectiva de llegar a un acuerdo final».



Josep Borrell, el jefe de la política exterior de la Unión Europea.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amirabdollahian, aseguró que el viaje de Mora había sido «una oportunidad para centrarse en las iniciativas para resolver las cuestiones pendientes.»

«Un acuerdo bueno y fiable está al alcance de la mano si Estados Unidos toma una decisión política y se adhiere a sus compromisos», dijo Amirabdollahian.

Por otro lado, una fuente diplomática francesa manifestó el jueves que veía pocas posibilidades de que Estados Unidos accediera a retirar a la fuerza de seguridad de élite de Irán de su lista de organizaciones terroristas extranjeras a corto plazo.



Enrique Mora junto al principal negociador nuclear de Irán, Ali Bagheri Kani, en Teherán, Irán, el 27 de marzo de 2022. (Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán vía AP)

Mora estuvo en Teherán esta semana en lo que se describió como la última oportunidad para salvar el acuerdo de 2015, del que se retiró el entonces presidente estadounidense Donald Trump en 2018. Gran Bretaña, China, Francia, Alemania y Rusia también son parte del acuerdo.

En un extraño incidente, Mora y su equipo fueron retenidos en el aeropuerto de Frankfurt durante varias horas tras su regreso de la capital iraní el viernes.

Retained by the German police at the Francfort airport on my way to Brussels, back from Teheran. Not a single explanation. An EU official on an official mission holding a Spanish diplomatic passport. Took out my passport and my phones.

— Enrique Mora (@enriquemora_) May 13, 2022