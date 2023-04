Irán envió municiones a través del mar Caspio a Rusia

Itongadol.- Irán envió más de 300.000 proyectiles de artillería y un millón de cartuchos a Rusia a través del mar Caspio en los últimos seis meses, según un informe del Wall Street Journal.

Irán ha utilizado sobre todo vuelos de carga para enviar armas a Rusia, que son casi imposibles de detener para los países occidentales, y bloquear el envío de armas en el mar Caspio requeriría el acuerdo de las antiguas repúblicas soviéticas de la zona.

Funcionarios de Oriente Próximo declararon a The Wall Street Journal que el último cargamento de armas que se sabe que ha cruzado el mar Caspio con destino a Rusia salió de Irán a principios de marzo en un carguero ruso que transportaba 1.000 contenedores con 2.000 proyectiles de artillería.

El 24 de abril, el comandante del US CENTCOM Michael «Erik» Kurilla visitó Turkmenistán, que también limita con el mar Caspio. Mientras Kurilla estaba en Turkmenistán, el ministro de Asuntos Exteriores turcomano, Rasit Meredow, se encontraba en Washington, DC, reunido con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

La semana pasada, Israel abrió su primera embajada en Turkmenistán.

Esto también se produce después de que el vicealmirante Brad Cooper, de la Quinta Flota estadounidense, realizara una visita no anunciada a Turkmenistán a principios de este mes, según The Wall Street Journal.

La Quinta Flota estadounidense tiene su base en Bahréin y opera en el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Mar Arábigo. Entre sus muchas responsabilidades está la seguridad marítima en la región, que incluye la lucha contra los intentos de contrabando iraní.

Por ejemplo, el 1 de diciembre, la Armada estadounidense logró interceptar un buque iraní que llevaba varias armas de contrabando a Yemen, donde habrían ido a parar a los Houthis apoyados por Irán.

Las fuerzas británicas aliadas de Estados Unidos en la región también han interceptado varios intentos de contrabando de armas iraníes en los últimos meses.

Todo esto se produce en medio de la profundización de los lazos entre Moscú y Teherán.

Esta relación más estrecha se forjó en medio de la invasión rusa de Ucrania, con Irán suministrando a Rusia aviones no tripulados y Rusia suministrando a Irán dinero en efectivo y armas occidentales incautadas.

No está claro exactamente cómo Irán consigue enviar estos aviones no tripulados a Rusia, aunque un informe publicado en The Guardian en febrero indicaba que muchos de ellos se introducían de contrabando a través de barcos iraníes en el mar Caspio.