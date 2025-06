La detención del Madleen: qué dijo la prensa internacional sobre el abordaje a la flotilla en la que viajaba Greta Thunberg

Itongadol.- La detención de la flotilla Madleen por parte de Israel generó una cobertura global que reflejó no solo los hechos ocurridos en aguas internacionales, sino también el posicionamiento editorial de cada medio. Desde el énfasis en lo humanitario hasta la mirada política o legal, los medios internacionales ofrecieron enfoques diversos sobre un mismo episodio.

Los medios franceses, como France Info, pusieron el foco en el contexto legal del operativo. La cobertura destacó que Israel aplicó una política sostenida desde 2007: el bloqueo naval a Gaza. En la narrativa predominó el argumento israelí de que se trataba de una acción preventiva para evitar el ingreso no autorizado de suministros. La información se presentó en tono neutro, sin adjetivaciones fuertes hacia Israel ni hacia los activistas, priorizando los antecedentes jurídicos del bloqueo.

El diario alemán Bild adoptó una línea editorial marcada por la perspectiva israelí de seguridad. Tituló “Israels Armee stoppt Greta” (El ejército israelí detiene a Greta), y sostuvo que la presencia de Thunberg formaba parte de una “provocación política”. Bild reprodujo sin matices las palabras del ministro israelí Israel Katz, quien acusó a los activistas de actuar como “propagandistas de Hamás”. La ayuda confiscada, según el medio, sería canalizada por vías oficiales. La cobertura, más allá del tono directo, evitó entrar en debates sobre el derecho internacional o derechos humanos.

En el diario británico, The Times se observa un tratamiento equilibrado, aunque con espacio para las voces críticas. Se informó que los activistas calificaron el abordaje como “secuestro en aguas internacionales”, mencionando que fueron rociados con pintura blanca no tóxica y que sus equipos de comunicación fueron saboteados. No obstante, también se difundieron las declaraciones oficiales de Israel justificando la operación en el marco del bloqueo legal. La narrativa fue la de un conflicto entre posturas: por un lado el simbolismo humanitario de la misión, por el otro el control militar israelí.

La Cadena SER de España, enfocó su cobertura en la dimensión humanitaria y diplomática del caso. Resaltó la participación de activistas españoles, como Sergio Toribio, y subrayó que el gobierno español presentó una protesta diplomática tras la detención. Los calificativos utilizados por las organizaciones solidarias, como “detención arbitraria en aguas internacionales”, fueron citados con énfasis. Además, la emisora destacó que familiares de los activistas reclamaron públicamente a las autoridades españolas por una reacción más firme.

El medio estadounidense, The Wall Street Journal, el abordaje fue más técnico y menos emotivo. El periódico priorizó el argumento legal del bloqueo por parte de Israel y detalló los contenidos de la carga humanitaria: leche en polvo, kits médicos, alimentos y purificadores de agua. Si bien mencionó que los activistas denunciaron el episodio, la estructura de la nota permitió que prevaleciera la explicación oficial israelí. La cobertura se movió entre la legalidad del operativo y el objetivo simbólico de la flotilla, pero evitó calificar el accionar como violatorio del derecho internacional.