Es probable que el régimen iraní sobreviva a las protestas, predice un funcionario israelí

Itongadol.- Es probable que el régimen iraní sobreviva a las protestas que sacudieron el país durante los últimos tres meses y continúe en el poder durante los próximos años, según el general de brigada Amit Saar, jefe del Departamento de Investigación de Inteligencia Militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

«El régimen iraní se las arreglará para sobrevivir a estas protestas», expresó Saar el lunes en la Conferencia del Instituto Gazit en Tel Aviv. «Construyó herramientas muy fuertes para hacer frente a este tipo de protestas», agregó.

Irán está inmerso en protestas generalizadas contra el régimen desde mediados de septiembre, cuando Mahsa Amini, de 22 años, murió bajo custodia policial tras ser detenida por la «policía de la moralidad» por no llevar correctamente el hiyab.

La República Islámica se vio afectada por protestas nacionales en el pasado, dijo Saar, añadiendo que la duración y la violencia de los disturbios actuales, junto con la juventud de los participantes y su disposición a utilizar la violencia contra figuras del régimen, los hace diferentes.

El motivo de las protestas -la legitimidad del propio régimen, más que las elecciones o la economía- preocupa mucho a los gobernantes, afirmó Saar.

Manifestantes en Irán se quitan el velo desafiando las leyes de la República Islámica, mientras las protestas siguen creciendo a pesar de la represión del régimen, noviembre de 2022. (crédito: 1500tasvir)

La falta de miedo de la generación joven -al menos 50 miembros de las fuerzas de seguridad iraníes murieron a manos de manifestantes en todo el país- seguirá siendo una gran preocupación para el régimen, aseguró el funcionario israelí.

Sin embargo, Saar mencionó «que aunque estas protestas disminuyan, los motivos de las mismas seguirán existiendo y, por tanto, el régimen iraní tendrá un problema durante años».

Además de lidiar con las protestas en curso, Irán entra en el próximo año enfrentándose a crisis mundiales, incluida la guerra en Ucrania.

«Por primera vez en la historia, estamos viendo a Irán proporcionando a Rusia armamento avanzado para su guerra en Ucrania. El acercamiento entre Irán y Rusia proviene de una necesidad rusa: se trata de un cambio drástico. Sabían que habría condena internacional, pero fue una clara decisión estratégica», señaló jefe del Departamento de Investigación de Inteligencia Militar de las IDF.

Irán no sólo suministra aviones no tripulados de ataque a Rusia, sino que, según informes, está dispuesto a enviar misiles balísticos de corto alcance, lo que supondría un importante impulso en el campo de batalla para Moscú.

Pero, advirtió Saar, «los iraníes exigirán un precio a los rusos por su ayuda en la guerra de Ucrania, esto es lo que tenemos que mirar».