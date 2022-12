El régimen iraní anunció la muerte de la médica Aida Rostami, detenida por atender a los manifestantes heridos

Itongadol.- El jueves, el régimen anunció la muerte de una manifestante, identificada como Aida Rostami. Era médica y fue detenida por atender a manifestantes heridos en sus domicilios. Su cuerpo presentaba signos de tortura, con uno de sus ojos extirpado y la mitad de la cara aplastada. El régimen dice que murió en un accidente de auto.

Para muchas personas, el sonido del azan (Adhan) matutino, la llamada a la oración en el Islam, se asocia ahora con la ejecución de sus compatriotas, ya que la República Islámica suele ahorcarlos a primera hora de la mañana.

Los iraníes llevan tres meses de protestas, después de que la muerte bajo custodia de Mahsa Amini convulsionara el país en su movimiento de protesta más audaz. Desde el principio, a mediados de septiembre, la gente protestaba contra el régimen, exigiendo libertades fundamentales.

En las semanas siguientes, la gente también empezó a protestar por la sangrienta represión de la disidencia, que se saldó con la muerte de unas 500 personas, entre ellas 60 niños. Pero en las últimas semanas, el principal tema que se añadió al discurso de los manifestantes -y de sus simpatizantes de todo el mundo- es la ejecución de personas detenidas en las protestas.

Incredible! #SoniaSharifi, a 17 years old student arrested almost a month ago in Abdanan, was released on bail today from Ilam prison. This is how people in her hometown welcomed her. so telling. #MahsaAmini #مهسا_امینی #IranRevoIution #سونيا_شريفی pic.twitter.com/rHZBrsvh1L

— Omid Memarian (@Omid_M) December 15, 2022