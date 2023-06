Coronavirus I La prohibición de las vacunas en Irán provocó más de 75.000 muertes

Itongadol.- Un equipo de expertos médicos iraníes aseguró en un informe que se podrían haber evitado más de 75.000 muertes por coronavirus en el país si el régimen hubiera permitido las vacunas.

En enero de 2021, el líder supremo de la República Islámica, Alí Khamenei, descartó la importación de vacunas contra el coronavirus fabricadas en Estados Unidos y Gran Bretaña, argumentando que no se podía confiar en los países occidentales y que Irán estaba en condiciones de desarrollar sus propias vacunas o debía tomarlas de fuentes más confiables.

En aquel momento, las estadounidenses Pfizer y Moderna, junto a la británica AstraZeneca, eran las únicas vacunas aprobadas internacionalmente.

En un artículo publicado en colaboración con el British Medical Journal y Yale, titulado «A quantitative evaluation of the impact of vaccine roll-out rate and coverage on reducing deaths from COVID-19: a counterfactual study on the impact of the delayed vaccination programme in Iran» (Evaluación cuantitativa de la repercusión de la tasa de despliegue y la cobertura de la vacuna en la reducción de las muertes por coronavirus: un estudio contrafactual sobre la repercusión del programa de vacunación diferida en Irán), un equipo de expertos encontró pruebas que demuestran la negligencia masiva por parte del régimen.

El documento, elaborado por los expertos de origen iraní Mahan Ghafari, Sepanta Hosseinpour, Mohammad Saeid Rezaee-Zavareh, Stefan Dascalu, Somayeh Rostamian, Kiarash Aramesh, Kaveh Madani y Shahram Kordasti, compara a Irán con ocho países modelo con niveles de ingresos similares y tipos de vacuna de coronavirus dominantes.

El análisis reveló que un despliegue más rápido se asociaba a un mayor número de muertes evitadas.

El documento señala que «mientras que el porcentaje de personas totalmente vacunadas en Irán habría sido similar al de Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y Turquía, según las tasas de despliegue contrafácticas, la adopción de las tasas de Turquía podría haber evitado hasta 50.000 muertes más, mientras que seguir las tasas de Bangladesh podría haber provocado hasta 52.800 pérdidas de vidas adicionales en Irán».

«Además, siguiendo el modelo de Bahréin como punto de referencia superior, Irán podría haber evitado 75.300 muertes a lo largo de la pandemia, principalmente en los grupos de edad menores de 50 años», afirma el artículo.

El año pasado se anunció que el Poder Judicial iraní había aceptado una demanda contra el Líder Supremo y otras personas por el retraso en la vacunación masiva y miles de muertes evitables.

En el litigio, de 22 páginas, se pedía el procesamiento de Khamenei y otros funcionarios, entre ellos el ex presidente Hassan Rouhani y miembros del Grupo de Trabajo Nacional de Lucha contra el Coronavirus, por «homicidio involuntario de más de 100.000 iraníes».

Los abogados que presentaron la demanda, Mohammad-Reza Faghihi y Arash Kaykhosravi, se encontraban entre las seis personas detenidas en agosto de 2021, aparentemente tras reunirse para debatir sus acciones legales en relación con el coronavirus, pero posteriormente fueron puestos en libertad.

Mientras Khamenei prohibía las vacunas occidentales se distribuyeron cientos de millones de dólares entre empresas estatales sin experiencia en el desarrollo de vacunas para producir una variante autóctona.

Una vacuna que se introdujo en el mercado local en junio de 2021 fue Barakat, desarrollada por una filial de la Fundación para la Ejecución de la Orden del Imán Jomeini, una entidad benéfica y empresarial controlada por la oficina de Alí Khamenei. De este modo, Irán, que hasta agosto recibía muy pocas vacunas de Rusia y China, perdió meses valiosos para vacunar a la mayoría de su población.

La vacuna Barakat, con retrasos en su producción, sólo se utilizó para inocular a una fracción de la población. Los críticos califican estas decisiones y fallos de «mala gestión de coronavirus», que la demanda intentó perseguir.

La vacunación se disparó de repente en agosto con vacunas chinas y de AstraZeneca, al anularse la prohibición de Khamenei cuando asumió el cargo Ebrahim Raisi, candidato de Khamenei a la presidencia. Las cifras de muertes totales no están claras debido al secretismo del régimen, pero oficialmente se sitúan en torno a 150.000 según las cifras declaradas a la Organización Mundial de la Salud.

La organización Human Rights Watch calificó la prohibición de Khamenei de «maniobra para politizar la adquisición de vacunas», pero reconoció que las sanciones estadounidenses de «máxima presión» frustraron el acceso de Irán a las vacunas.

Esta valoración también es cuestionable, ya que los medicamentos están exentos de las sanciones estadounidenses e Irán importa regularmente miles de millones de dólares en fármacos y materias primas para producir medicamentos de Europa, India y otros lugares.

Fuente: Iran Intl.