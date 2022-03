Ucrania retoma el control de dos ciudades ocupadas por Rusia

Itongadol.- Las fuerzas ucranianas recuperaron el control total de Irpin, una ciudad cerca de la capital, Kiev, que ha sido uno de los principales puntos de conflicto con las tropas rusas, informó el alcalde.

Más tarde el lunes, Estados Unidos evaluó que las fuerzas ucranianas también recuperaron la ciudad de Trostyanets, al sur de Sumy, de manos de las fuerzas rusas, dijo el lunes un alto funcionario de defensa estadounidense. «Los ucranianos continúan tratando de recuperar terreno», dijo el funcionario a los periodistas, hablando bajo condición de anonimato.

«Tenemos buenas noticias hoy: Irpin ha sido liberada», dijo el alcalde Oleksandr Markushyn en una publicación de video en Telegram. «Entendemos que habrá más ataques en nuestro pueblo y lo defenderemos con valentía».

Las afueras de la ciudad costera ucraniana de Mariupol están bajo el control total de las fuerzas prorrusas, afirmó el lunes un representante de la milicia popular separatista de la República Popular de Donetsk, Eduard Basurin, según el medio de comunicación estatal ruso RIA.

Casi 5.000 personas han muerto en Mariupol desde que las fuerzas rusas la sitiaron, dijo el lunes un portavoz del alcalde de la ciudad. El portavoz citó datos de la oficina del alcalde que decían que alrededor del 90% de los edificios en Mariupol habían resultado dañados y alrededor del 40% habían sido destruidos.

«La situación en Mariupol es muy complicada. Las afueras de Mariupol están completamente bajo nuestro control, todavía hay combates en la parte central», dijo Basurin al Canal Uno de Rusia .

«Rusia ha ganado más terreno en el sur, en las cercanías de Mariupol, donde continúan los intensos combates mientras Rusia intenta capturar el puerto», dijo el lunes el Ministerio de Defensa del Reino Unido. El alcalde de Mariupol estimó que unas 160.000 personas permanecían en la ciudad costera sitiada, sin calefacción. Pidió una evacuación completa.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido afirmó el domingo por la noche que las fuerzas navales rusas intentaban mantener un bloqueo naval distante de Ucrania, mientras continuaban con los bombardeos esporádicos contra objetivos ucranianos.

«La destrucción del buque de desembarco Saratov [clase Alligator] en Berdyansk [la semana pasada] probablemente dañará la confianza de la Armada rusa para realizar operaciones en las proximidades de la costa de Ucrania en el futuro.

General de brigada. Kirill Budanov le dijo a la revista Coffee or Die que, gracias a la inteligencia ucraniana, «el misil golpeó en el mismo momento en que los camiones de combustible y de municiones se acercaban al barco».

Ucrania no ve señales sobre el terreno de que Rusia haya renunciado a un plan para rodear la capital ucraniana, Kiev, dijo el lunes el portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano, Oleksander Motuzyanyk.

«Según nuestra información, la Federación Rusa no ha abandonado sus intentos, si no de capturar, entonces de rodear Kiev. Por ahora, no vemos el movimiento de las fuerzas enemigas alejándose de Kiev», dijo en una sesión informativa televisada.

Los gigantes cerveceros Carlsberg y Heineken dijeron el lunes que abandonarían Rusia, uniéndose a un éxodo de empresas occidentales a medida que crece la presión sobre Moscú tras su invasión de Ucrania.

Para Carlsberg, la cervecera occidental más expuesta a Rusia, la salida resultaría en un «cargo sustancial por deterioro no monetario» este año, dijo sin proporcionar más detalles.

«Hemos tomado la decisión difícil e inmediata de buscar una disposición total de nuestro negocio en Rusia, lo que creemos que es lo correcto en el entorno actual», dijo Carlsberg. «Al finalizar, no tendremos presencia en Rusia».

Heineken, la tercera cervecera más grande de Rusia, dijo anteriormente que apuntaba a una «transferencia ordenada» de su negocio local, que representa solo el 2% de las ventas totales, reduciendo sus operaciones durante un período de transición para minimizar el riesgo de nacionalización.

La cervecera holandesa espera cobrar cargos relacionados con los libros de alrededor de $ 438 millones y dijo que garantizaría los salarios de sus 1.800 empleados en Rusia hasta fin de año.

«Hemos concluido que la propiedad del negocio de Heineken en Rusia ya no es sostenible ni viable», dijo la compañía en un comunicado, y agregó que no se beneficiaría de ninguna transferencia de propiedad.

El legislador ruso Ivan Abramov dijo el lunes que una negativa del G7 a pagar el gas ruso en rublos conduciría a una interrupción inequívoca del suministro, dijo la agencia de noticias RIA.

Los ministros de energía del Grupo de los Siete países industrializados rechazan las demandas del presidente Vladimir Putin de que los países «enemigos» paguen el gas ruso con rublos, dijo Alemania el lunes.

Abramov forma parte del comité de política económica del Consejo de la Federación, la cámara alta del parlamento ruso.

Al amanecer del día 33 de la guerra entre Rusia y Ucrania, las tropas rusas y ucranianas continuaron participando en los frentes del este, sureste y noreste, según un informe operativo de la mañana del lunes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Las fuerzas rusas han atacado 41 sitios militares ucranianos en las últimas 24 horas, dijo el lunes el Ministerio de Defensa ruso, incluidos los depósitos de municiones ucranianos en la región de Zhytomyr, en el oeste de Ucrania.

El lunes por la tarde, el ejército ucraniano afirmó que las fuerzas rusas estaban tratando de prepararse para una rotación de tropas y que estaban enviando soldados y equipo militar desde el teatro del Pacífico. También se alegó que ha habido problemas de desobediencia entre algunas tropas, y en áreas como los frentes de Sumy e Izyum, Rusia se ha centrado en reagruparse, rearmarse y reorganizarse para continuar el combate.

Basurin afirmó que Ucrania también está teniendo problemas de suministro, informó RIA.

“Parece que ahora la cantidad de municiones empieza a llegar menos. Ya dije una vez que su suministro se está agotando”, afirmó Basurin a Rossiya 24.

Según los informes, las fuerzas ucranianas intentaron defender las aldeas en el este de Ucrania y detener los avances rusos en dirección a Hulyaipole y Zaporizhzhia.

A pesar de los informes de inteligencia de que Rusia ha dejado de priorizar la toma de Kiev en favor de asegurar las regiones rebeldes de Donbas, las fuerzas rusas intentaron atravesar las defensas del noroeste y el este para tomar el control de carreteras y ciudades clave. El ejército ucraniano afirmó que las fuerzas rusas estaban destruyendo puentes en el este de Ucrania.

Cerca de Donbas, las fuerzas ucranianas afirman haber destruido dos tanques y un vehículo de combate de infantería.

La fuerza aérea ucraniana también afirmó haber derribado cuatro aviones rusos, un helicóptero y 2 drones. La fuerza aérea rusa afirmó en una conferencia de prensa que había derribado cinco aviones de combate ucranianos durante el día anterior. Según el medio de comunicación estatal ruso RIA, el ejército ruso también afirmó haber atacado 36 instalaciones militares ucranianas.

Ha habido más de 100 muertes en la capital ucraniana, Kiev, desde la invasión de Rusia a su vecino, dijo el lunes el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.

En un discurso ante el ayuntamiento de Florencia, hermanada con Kiev, Klitschko dijo que más de 20 cadáveres no pudieron ser identificados y que cuatro de las víctimas eran niños, mientras que otros 16 niños heridos están en el hospital.

«Las ciudades alrededor de Kyiv han visto numerosas batallas… en las carreteras vemos muchos cadáveres y pedazos de cadáveres humanos», dijo Klitschko según un intérprete italiano.

El ex campeón mundial de boxeo de peso pesado dijo que 82 edificios de varios pisos en Kiev habían sido destruidos por los ataques rusos y que era imposible saber el verdadero número de muertos en la ciudad.

El medio de comunicación estatal ruso RIA informó que, al 23 de marzo, Rusia afirmó haber destruido alrededor de 1.500 tanques y vehículos blindados ucranianos, 246 drones, 184 aviones y 156 sistemas de lanzacohetes múltiples.

El lunes, el ejército de Ucrania afirmó que se habían perdido 17.000 militares rusos, pero la inteligencia occidental estima que el número de muertes de guerra rusas es alrededor de la mitad. Ucrania también afirmó que había destruido 586 tanques, 1694 vehículos blindados, 302 piezas de artillería, 95 MLRS, 54 sistemas antiaéreos, 123 aviones de combate, 127 helicópteros, 1150 otros vehículos terrestres, siete barcos, 73 camiones cisterna de combustible y 66 drones.

El domingo, el Centro Ucraniano para la Comunicación Estratégica y la Seguridad de la Información informó que en un mes de combate, las fuerzas rusas destruyeron 4500 edificios residenciales, 400 instituciones educativas, 150 instalaciones de salud y 100 empresas.