Trump contagiado de coronavirus: no está fuera de peligro, pero los médicos son optimistas

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de los Estados Unidos Donald Trump contrajo coronavirus y «aún no está fuera de peligro», dijo su médico en una actualización el sábado por la noche, pero añadió que el equipo médico es «cautelosamente optimista».

«El presidente Trump sigue estando bien, habiendo hecho progresos sustanciales desde el diagnóstico», dijo el comandante de la Marina, Dr. Sean Conley, en una declaración, horas después de que el presidente y su jefe de gabinete ofrecieran opiniones ligeramente contradictorias sobre su condición. «Aunque todavía no está fuera de peligro, el equipo sigue siendo cautelosamente optimista», dijo Conley, y agregó que Trump seguía sin fiebre y sin oxígeno suplementario y que había completado una segunda dosis del medicamento experimental remdesivir.

«El plan para mañana es continuar la observación entre las dosis de remdesivir», dijo Conley.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020