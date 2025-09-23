Trump asegura: «Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia»

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea y la OTAN, tiene la capacidad de recuperar la totalidad del territorio que Rusia ha ocupado desde el inicio de la invasión.

Trump, quien se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy en la Asamblea General de la ONU, señaló que, con “tiempo, paciencia y el respaldo financiero de Europa y, en particular, de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción muy real”.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario criticó la conducción rusa del conflicto, asegurando que Moscú ha combatido “sin rumbo” en una guerra que “una verdadera potencia militar habría resuelto en menos de una semana”. “Putin y Rusia atraviesan enormes problemas económicos, y este es el momento para que Ucrania actúe”, agregó.

Trump también reafirmó que Estados Unidos continuará suministrando armamento a la OTAN, “para que haga con ellos lo que considere necesario”.

Encuentro Zelenskiy-Trump en la ONU

Durante la reunión con Zelenskiy, el líder ucraniano hizo un llamado a aumentar la presión sobre Rusia. “Necesitamos más sanciones ahora, con Estados Unidos primero y Europa después”, expresó, destacando además su interés en discutir la propuesta de Trump para que los países europeos restantes dejen de comprar energía rusa.

Zelenskiy anunció que quería abordar la participación de Estados Unidos en garantías de seguridad occidentales para Ucrania en un futuro acuerdo posguerra, así como mejorar las defensas aéreas ucranianas. También se esperaba que discutieran la posibilidad de un encuentro entre Zelenskiy y Vladimir Putin como parte del esfuerzo de Trump por avanzar hacia una solución pacífica del conflicto.

Hasta ahora, Moscú ha indicado que no hay planes concretos para una reunión de este tipo y que cualquier encuentro requeriría una preparación detallada. Kiev ha señalado esto como evidencia de que Rusia no está dispuesta a apartarse de sus objetivos máximos, lo que obstaculiza los esfuerzos de mediación promovidos por Trump.