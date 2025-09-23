Primera Ministra de Italia: «La presión internacional debe centrarse en Hamás y no en Israel»

Itongadol.- Italia podría reconocer un Estado palestino únicamente bajo la condición de que se liberen todos los rehenes israelíes y que Hamás quede excluido de cualquier función gubernamental, afirmó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Desde Nueva York, donde se encuentra participando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Meloni señaló que la presión internacional debe dirigirse hacia Hamás, no hacia Israel, ya que fue la organización quien inició la guerra y quien impide su final al negarse a entregar a los rehenes.

“La comunidad internacional debe actuar con claridad: no se puede poner la carga sobre Israel mientras Hamás mantiene cautivos a ciudadanos israelíes y continúa su campaña de violencia en Gaza”, sostuvo Meloni.

La primera ministra agregó que cualquier reconocimiento formal de Palestina por parte de Italia debería estar subordinado a la liberación de los rehenes y a la exclusión de Hamás de toda función gubernamental futura. Según Meloni, esta posición busca asegurar que cualquier paso diplomático no legitime a actores que obstaculizan la paz ni comprometa la seguridad de Israel.

Meloni también reafirmó la postura de Italia de continuar apoyando iniciativas de mediación que conduzcan a un alto el fuego y a un acuerdo estable en la región, al tiempo que destacó la necesidad de mantener un equilibrio entre la ayuda humanitaria a Gaza y la protección de la población israelí.