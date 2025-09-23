“Estoy del lado de Israel”, afirma Trump en conferencia junto a Macron

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que participará en una “reunión muy importante” sobre la situación en Gaza, en el marco de encuentros con líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

“Estoy del lado de Israel. He estado del lado de Israel, realmente, toda mi vida, y vamos a conseguir una solución que será buena para todos”, declaró Trump sentado junto al presidente francés Emmanuel Macron, en una breve declaración a la prensa.

“Creo que Gaza se va a acomodar. Tendremos una reunión muy importante, y mi próximo encuentro será realmente clave con líderes de la región. Vamos a hablar de Gaza. Veremos si podemos hacer algo al respecto. Queremos detener eso. Queremos recuperar a nuestros rehenes, o los rehenes de ellos”, agregó el mandatario estadounidense, subrayando la prioridad de asegurar la liberación de los ciudadanos retenidos por Hamás.

Según fuentes de la Casa Blanca, durante estas reuniones Trump y su enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, presentarán el plan estadounidense para la gestión de Gaza tras el conflicto, que ha sido desarrollado en los últimos meses por el ex primer ministro británico Tony Blair. El plan busca definir un esquema de seguridad y gobernanza en la Franja una vez que culmine la ofensiva militar, con especial énfasis en la protección de civiles, la recuperación de infraestructura y la coordinación internacional para la ayuda humanitaria.

Este anuncio se produce en medio de una escalada en Gaza, donde las fuerzas israelíes han intensificado operaciones en la Ciudad de Gaza, y en un contexto de creciente presión internacional para la liberación de los rehenes y la creación de condiciones para una eventual reconstrucción del territorio. Trump reiteró que el objetivo de Estados Unidos es lograr una solución que permita “la paz y la seguridad” de Israel, pero que también tenga un impacto positivo para la población civil palestina.