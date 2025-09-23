Trump inicia reunión con líderes árabes y musulmanes y promete “poner fin a la guerra en Gaza”

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó en Nueva York un encuentro con líderes de países árabes y musulmanes al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, al que calificó como su “reunión más importante”.

En la mesa estuvieron presentes representantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán.

Al inicio de la reunión, Trump reiteró su compromiso con un alto al fuego en la Franja de Gaza. “Queremos terminar la guerra en Gaza. Vamos a terminarla. Quizás podamos hacerlo ahora mismo”, declaró ante la prensa.

El mandatario subrayó la urgencia de alcanzar una solución, insistiendo en que “este es el encuentro más importante, porque vamos a terminar algo que probablemente ustedes nunca comenzaron”.

Durante el encuentro, Trump elogió además el discurso del presidente indonesio, Prabowo Subianto, en la Asamblea General, en el que defendió que la paz en la región solo puede alcanzarse garantizando la seguridad de Israel.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca adelantaron que, en el marco de estas reuniones, Trump y su enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, planean avanzar en la presentación del plan estadounidense para la gestión de Gaza tras la guerra, iniciativa en la que también ha colaborado el ex primer ministro británico Tony Blair.