Inicio MEDIO ORIENTE Imágenes satelitales muestran que Irán está reconstruyendo plantas de misiles afectadas durante la guerra con Israel

Imágenes satelitales muestran que Irán está reconstruyendo plantas de misiles afectadas durante la guerra con Israel

Por Gustavo Beron
0 Comentarios
ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más