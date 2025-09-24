Imágenes de las FDI muestran a terroristas de Hamás abriendo fuego desde el Hospital Shifa

Itongadol.- Hombres armados de Hamas abrieron fuego desde un edificio en el recinto del Hospital Shifa de la ciudad de Gaza hace varios días, según informó el ejército, adjuntando imágenes del incidente.

“Este uso de una estructura civil, especialmente en un hospital en activo, constituye una prueba más del modus operandi cínico y consistente de la organización terrorista Hamás, que convierte la infraestructura civil en cuarteles generales tripulados por terroristas”, afirma el ejército.

“Al hacerlo, Hamás pone deliberadamente en peligro las vidas de pacientes, personal médico y residentes inocentes en la Franja”, añade.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han atacado el Hospital Shifa dos veces desde el comienzo de la guerra, durante las cuales las tropas mataron a cientos de hombres armados, incluidos altos comandantes de Hamás y la Jihad Islámica; detuvieron a cientos de sospechosos de terrorismo, descubrieron túneles y confiscaron numerosas armas.

A pesar de la abrumadora evidencia, Hamás ha negado operar desde Shifa y otros centros de salud.