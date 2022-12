Según informe: Irán puede ser capaz de construir armas nucleares ‘crudas’ dentro de 6 meses

Itongadol.- Irán podría estar lanzando un esfuerzo acelerado para conseguir unas cuantas armas nucleares «rudimentarias» en solo seis meses, según ha advertido un nuevo informe de un grupo de expertos, obtenido por las fuentes de The Jerusalem Post.

Según el informe publicado el lunes por el presidente del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, David Albright, aunque altos funcionarios israelíes declararon recientemente al Post que el grupo armamentístico de la República Islámica está a dos años de poder lanzar una cabeza nuclear mediante un misil balístico, podría existir una amenaza mucho más acuciante.

Aunque en los debates populares esta opción suele denominarse «bomba sucia» o «bomba nuclear de maleta», la verdad es mucho más compleja, pero sigue siendo bastante amenazadora.

El matiz adicional es que ningún artefacto nuclear, por pequeño que sea, cabe realmente en una maleta o podría ser transportado por una sola persona.

Los expertos preocupados por una bomba nuclear más improvisada o rudimentaria tienden a hablar de que podría ser lanzada por algún otro tipo de vehículo, como un camión.

La potencia explosiva de un arma nuclear de este tipo sería mucho menor que la de una bomba lanzada en un misil balístico, pero aun así podría ser devastadora.

La idea es que, evitando tener que resolver todos los retos asociados a la medición, miniaturización y detonación de una ojiva nuclear a través de un misil balístico, se podría resolver un número menor de tareas en unos seis meses.

La mayoría de ellas estarían más relacionadas con la reunión de toda la miríada de componentes necesarios para construir la bomba real, algunos de los cuales los ayatolás han ocultado en lugares dispares de Irán desde 2003. Cruzar al menos el umbral de un artefacto nuclear rudimentario podría implicar también la realización de una prueba subterránea, para asegurarse de que el artefacto no sería un fiasco.

UN OBJETIVO del último informe de Albright es inhibir o disuadir a Irán de esta decisión final de construir armas nucleares, teniendo en cuenta lo avanzado que está ya.

Según informes recientes del OIEA, la República Islámica ya posee una mezcla de uranio enriquecido al 60% y al 20% suficiente para construir alrededor de cuatro bombas nucleares en un plazo de varios meses, si avanzara de forma «acelerada».

En primer lugar, el informe disecciona la forma en que Teherán probablemente aceleraría el proceso para rematar la faena.

Aunque algunos analistas presentan la elección de Irán como binaria – ir tras un misil nuclear completo, que lleva dos años, o abandonar ese esfuerzo y perseguir solo un enfoque acelerado de dispositivo «rudimentario» – Albright dice que los ayatolás podrían avanzar fácilmente por vías paralelas al mismo tiempo.

«Una pista falsa que se propaga con frecuencia es que si los dirigentes de Irán no han decidido construir armas nucleares [y que] no tiene un programa de armas nucleares – como si solo una directiva para construirlas o el acto de construirlas calificara. Sin embargo, para un país como Irán, un modelo binario simplista no es suficiente», dice el informe.

«Del mismo modo, este tipo de categorización no se aplicó a Taiwán en la década de 1980, cuando tenía un programa de estar listo para construir armas nucleares en poco tiempo, si así lo solicitaban los dirigentes del régimen. Taiwán no había tomado la decisión de construir realmente armas nucleares, ni había mostrado intención alguna de hacerlo, pero quería estar preparado para hacerlo rápidamente en caso de que una invasión china fuera inminente», dice el informe.

En ese caso, EE.UU. mostró la determinación de tomar medidas drásticas y secretas no sólo para cerrarla, sino para insistir en que Taiwán desmantelara gran parte de su infraestructura asociada, incluido un reactor de investigación, una planta secreta de separación de plutonio y un amplio programa secreto de simulación de armas nucleares y pruebas con explosivos de gran potencia.