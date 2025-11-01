Rusia lanzó la mayor cantidad de misiles contra Ucrania en dos años y medio

Itongadol/Agencia AJN.- Rusia disparó en octubre más misiles contra Ucrania que en cualquier otro mes desde al menos comienzos de 2023, según un análisis de la agencia AFP basado en datos de la Fuerza Aérea ucraniana.

Los ataques, que provocaron apagones masivos y afectaron a decenas de miles de personas, forman parte de la cuarta campaña consecutiva de Moscú contra la red eléctrica ucraniana, una estrategia que Kyiv y sus aliados califican de “deliberada y cínica”, destinada a desgastar a la población civil en pleno invierno.

De acuerdo con los datos analizados, el ejército ruso lanzó 270 misiles en octubre, un aumento del 46% respecto al mes anterior y el registro mensual más alto desde que Ucrania comenzó a publicar estadísticas de manera regular a inicios de 2023.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, acusó a Moscú de buscar generar “caos” mediante los ataques al sistema energético.

“El objetivo de Rusia es crear caos y ejercer presión psicológica sobre la población mediante ataques a las instalaciones energéticas y ferroviarias”, declaró Zelensky en una rueda de prensa el mes pasado.

Como en los inviernos anteriores, Ucrania se ha visto obligada a aplicar cortes programados de electricidad en todas las regiones del país, incluida Kyiv, durante octubre, ante la falta de suministro.

El año pasado, la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya emitió órdenes de arresto contra altos mandos del ejército ruso por causar daños excesivos a civiles mediante ataques contra infraestructuras energéticas.

Además, Rusia lanzó 5.298 drones de largo alcance contra Ucrania en octubre, una cifra apenas 6% menor que en septiembre, pero aún cercana a niveles récord. Estos aparatos atacan a diario ciudades e instalaciones energéticas ucranianas.

En respuesta, Kyiv ha intensificado sus ofensivas contra refinerías y depósitos de petróleo en territorio ruso, buscando cortar las exportaciones energéticas de Moscú y provocar escasez de combustible dentro del país.