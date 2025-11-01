Inicio MEDIO ORIENTE Irán descarta diálogo directo con EE. UU. y afirma que no detendrá el enriquecimiento de uranio

Por Gustavo Beron
Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró que Teherán no tiene “ningún deseo” de entablar conversaciones directas con Estados Unidos sobre su programa nuclear o de misiles, y reiteró que el país “no puede detener” el enriquecimiento de uranio.

“Jamás negociaremos nuestro programa de misiles, y ningún actor racional se desarmaría. No podemos detener el enriquecimiento de uranio, y lo que no se logra por la guerra no puede obtenerse mediante la política”, afirmó Araghchi en una entrevista con el canal catarí Al Jazeera.

El canciller agregó que, aunque Irán no busca diálogo directo con Washington, “puede alcanzarse un acuerdo para negociaciones indirectas”. Según sostuvo, Teherán está dispuesto a mantener conversaciones “para disipar las preocupaciones” sobre su programa nuclear y confía en “su naturaleza pacífica”. Sin embargo, acusó a Estados Unidos de imponer “condiciones inaceptables e imposibles”.

Araghchi también se refirió a los recientes ataques atribuidos a Israel y a Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes en junio, asegurando que “los materiales nucleares permanecieron bajo los escombros y no fueron trasladados a otro lugar”. Añadió que “la tecnología sigue existiendo, pese a las pérdidas sufridas”.

El ministro advirtió que “Teherán está preparado para todas las posibilidades” y “espera cualquier comportamiento agresivo de Israel”.

Las declaraciones de Araghchi llegan en un momento de alta tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel, tras los bombardeos contra centros nucleares iraníes y las denuncias de Teherán sobre intentos de frenar su programa atómico.

