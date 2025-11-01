Los restos devueltos a Israel por Hamás no pertenecen a rehenes, según el Instituto de Medicina Forense

Itongadol/Agencia AJN.- El Instituto Nacional de Medicina Forense de Abu Kabir confirmó que los tres restos parciales entregados a Israel por Hamás no corresponden a rehenes israelíes, según los resultados de los análisis de ADN realizados durante la madrugada del sábado.

La entrega de los restos se había realizado la noche anterior a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que actuó como intermediario neutral. El ejército israelí había preparado la operación ante la posibilidad de que se tratara de cuerpos de rehenes asesinados en Gaza, según informaron medios locales.

En un comunicado, el CICR explicó que “asistió esta noche, a pedido y con la aprobación de ambas partes, en la devolución de los restos de tres cuerpos a las autoridades israelíes”. La organización aclaró que no participa en la localización de restos humanos y que, conforme al derecho internacional humanitario, “la responsabilidad de localizar, recoger y devolver a los muertos recae en las partes del conflicto”.

Mientras tanto, el hospital Nasser de Khan Younis informó que Israel entregó 30 cuerpos de palestinos como parte del acuerdo de alto el fuego vigente. La devolución forma parte de un entendimiento según el cual, por cada cuerpo de rehén israelí fallecido que sea devuelto, Israel repatria 15 cuerpos de palestinos muertos durante la guerra.

La operación se produjo poco después de que los cuerpos de los rehenes asesinados Amiram Cooper y Sahar Baruch fueran devueltos a Israel el jueves por la noche. Sus restos fueron trasladados por las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet hacia territorio israelí cerca de las 17:30 horas, donde fueron identificados posteriormente en el Instituto Nacional de Medicina Forense.

Según funcionarios estadounidenses citados por The Jerusalem Post, mediadores egipcios y cataríes habían advertido a Hamás que debía retirar a sus combatientes más allá de la llamada “Línea Amarilla” —zona controlada por Israel— antes del jueves por la noche, o se arriesgaría a una respuesta militar.

Israel había permitido previamente el acceso limitado de equipos de Hamás, en coordinación con el CICR, a sectores bajo control israelí para la recuperación de cuerpos de rehenes. Sin embargo, esa cooperación se vio afectada tras conocerse un video difundido por las FDI el martes, que mostraba a combatientes de Hamás participando en una supuesta “puesta en escena” del hallazgo de los restos del rehén Ofir Tzarfati.

Las imágenes, registradas por un dron israelí, mostraban a miembros de Hamás enterrando los restos en una fosa recién excavada y luego desenterrándolos frente a observadores del CICR para simular su descubrimiento.

El hallazgo falso generó cuestionamientos sobre la buena fe de Hamás en el marco de las operaciones humanitarias incluidas en el alto el fuego, que establece el retorno de los rehenes vivos, la repatriación de cuerpos y el intercambio de prisioneros, junto con el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.