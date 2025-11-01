Francia detiene a un afgano acusado de vínculos terroristas con una filial del Estado Islámico

Itongadol/Agencia AJN.- Las autoridades francesas detuvieron a un ciudadano afgano de 20 años sospechado de mantener lazos con una filial del Estado Islámico, según informó la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT). El joven fue imputado por “participación en una organización criminal terrorista” y por “financiación de una empresa terrorista”.

El sospechoso fue arrestado la semana pasada en Lyon y permanece en prisión preventiva. De acuerdo con la unidad antiterrorista, el hombre “adhería claramente a la ideología yihadista” y habría mantenido contacto con la rama del Estado Islámico en Khorasan (IS-K), que opera principalmente en Afganistán, Pakistán y países de Asia Central.

Según la investigación, el detenido habría enviado dinero y colaborado en la traducción y difusión de propaganda del grupo terrorista. El diario Le Parisien detalló que el hombre, residente en Francia desde hace varios años, fue arrestado por agentes de inteligencia interna (DGSI) mientras se encontraba en un centro de detención administrativa en Lyon.

El mismo medio indicó que el joven ya estaba bajo investigación por apología del terrorismo y se sospecha que producía y compartía contenidos yihadistas en redes sociales como TikTok y Snapchat.

El Estado Islámico de Khorasan ha reivindicado varios atentados recientes, entre ellos el ataque al auditorio Crocus City Hall de Moscú en marzo de 2024, en el que murieron 150 personas. Francia, por su parte, ha sido blanco frecuente de ataques islamistas en la última década, muchos de ellos inspirados por Al Qaeda o el propio Estado Islámico.