Putin asegura que Rusia recurre a Irán para compensar las sanciones y que es «imposible» aislar al país

Itongadol.- El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que sería «imposible» aislar a Rusia y que Moscú desafiaría los intentos de Occidente de apartarla de la escena mundial.

En su intervención en un foro económico en la ciudad oriental de Vladivostok, Putin dijo que Rusia veía más oportunidades en entrar en los mercados de Oriente Medio e Irán, tras la imposición de amplias sanciones occidentales en respuesta a la campaña militar de Rusia en Ucrania. También dijo que la economía rusa estaba haciendo frente a lo que denominó la agresión financiera y tecnológica de Occidente, pero reconoció algunas dificultades en algunas industrias y regiones.

«Como he dicho antes, ahora estamos centrados, sin duda, en el desarrollo de nuestras infraestructuras en el Este, y también en el desarrollo del corredor internacional Norte-Sur y de nuestros puertos del Mar Negro y de Azov. No nos olvidaremos de esto. Esto abrirá nuevas posibilidades para que las empresas rusas accedan a los mercados de Irán, India, países de Oriente Medio y África. Y, por supuesto, también a los suministros procedentes de estos países», dijo Putin, culpando a Occidente de «agresión» hacia Rusia. «No hay otra palabra para definirlo», señaló, añadiendo que la economía local ha desafiado los pronósticos y ha resistido la imposición de sanciones. «Las divisas y las bolsas se han estabilizado. La inflación está bajando, como he dicho. El nivel de desempleo está en su punto más bajo: está por debajo del 4%».

Advirtió que Rusia continuará su invasión militar de Ucrania hasta que se cumplan sus objetivos. Putin dijo que el principal objetivo tras el envío de tropas a Ucrania era proteger a los civiles en el este de ese país tras ocho años de combates. «No fuimos nosotros quienes iniciamos la acción militar, estamos tratando de ponerle fin», dijo Putin, reafirmando su argumento de que envió tropas a Ucrania para proteger a las regiones separatistas de Ucrania respaldadas por Moscú, que han combatido a las fuerzas ucranianas en el conflicto que estalló en 2014 tras la anexión de Crimea por parte de Rusia.

«Rusia es un Estado soberano. Siempre defenderemos nuestros intereses nacionales y seguiremos nuestro propio curso político. Y valoramos estas cualidades en nuestros socios que, durante años, han sido fiables y responsables en cuanto a nuestro comercio, inversiones y otras formas de cooperación. Me refiero a nuestros colegas de la región de Asia-Pacífico. La gran mayoría de los países de Asia-Pacífico consideran inaceptable la lógica destructiva de las sanciones».

Se mostró optimista sobre las posibilidades de éxito de Rusia para salir victoriosa a pesar de la presión internacional. «Rusia ha resistido la agresión económica, financiera y tecnológica de Occidente», dijo Putin. «Estoy seguro de que no hemos perdido nada y no perderemos nada. La ganancia más importante es el fortalecimiento de nuestra soberanía, es un resultado inevitable de lo que está pasando».