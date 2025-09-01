Putin afirma que las conversaciones con Trump en Alaska podrían «abrir el camino hacia la paz» en Ucrania

Itongadol.- El presidente Vladimir Putin dijo el lunes que su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en Alaska el mes pasado podría ayudar a allanar el camino hacia la paz en Ucrania.

«Valoramos mucho los esfuerzos de China, India y nuestros otros socios estratégicos destinados a ayudar a resolver la crisis en Ucrania», declaró Putin en una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, China.

«También me gustaría señalar que los acuerdos alcanzados en la reciente cumbre ruso-estadounidense en Alaska, espero, van en la misma dirección, abriendo el camino hacia la paz en Ucrania», añadió.

Putin afirmó que «ya se está trabajando» para aplicar esos «acuerdos», aunque no se ha hecho público ningún acuerdo entre Rusia y Estados Unidos.

También dijo que ya había informado al presidente chino, Xi Jinping, sobre la reunión del mes pasado con Trump y que tenía previsto compartir más detalles con los otros 23 líderes que asistían a la cumbre de Tianjin.

Trump había sugerido que Rusia y Ucrania estaban a punto de alcanzar un importante acuerdo de paz tras la cumbre celebrada el 15 de agosto en Alaska y las posteriores conversaciones multilaterales en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y los líderes europeos.

Sin embargo, en las semanas transcurridas desde entonces, ese optimismo se ha desvanecido en gran medida. Las negociaciones no han avanzado, y las últimas conversaciones directas entre los delegados rusos y ucranianos tuvieron lugar en Estambul en junio. Ambas partes se mantienen firmes en sus posiciones, ya que Moscú sigue exigiendo concesiones territoriales que Kiev ha descartado repetidamente.

Al mismo tiempo, la esperada reunión cara a cara entre Putin y Zelensky, que según los funcionarios occidentales podría celebrarse a finales de agosto, nunca se materializó.

En la cumbre de la OCS en Tianjin, Putin defendió su decisión de invadir Ucrania en 2022, culpando a Occidente del levantamiento proeuropeo de Ucrania en 2014 y de los «constantes intentos de arrastrar a Ucrania a la OTAN».

«En este sentido, valoramos mucho los esfuerzos y las propuestas de China, India y nuestros otros socios estratégicos, destinados a contribuir a la resolución de la crisis ucraniana», afirmó el presidente ruso.

La OCS está compuesta por China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia. Otros dieciséis países están afiliados como observadores o «socios de diálogo».