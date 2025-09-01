EFEMÉRIDES: HOY EN LA HISTORIA JUDÍA. ALEMANIA INVADE POLONIA Y COMIENZA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Itongadol.- Esta fue la primera de las agresiones bélicas que Adolf Hitler emprendería. El ejército polaco fue fácilmente derrotado, al no poder hacer frente a las tropas germanas que estaban usando su famosa técnica llamada blitzkrieg, basada en el movimiento rápido de los blindados y la máxima potencia de fuego brutalmente aplicada.

El 1 de septiembre de 1939 Alemania inició la invasión de Polonia con el objetivo de anexionarse el territorio polaco. La operación técnica fue conocida como «Caso Blanco» (y las últimas unidades del ejército polaco se rindieron el 6 de octubre de ese mismo año). Este fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial en Europa y acabó con la Segunda República Polaca.

La invasión de Polonia fue la primera de las agresiones bélicas que la Alemania de Adolf Hitler emprendería. El ejército polaco fue fácilmente derrotado, al no poder hacer frente a las tropas germanas superiores que estaban usando su famosa técnica llamada blitzkrieg (‘guerra relámpago’), basada en el movimiento rápido de los blindados y la máxima potencia de fuego brutalmente aplicada. No obstante, la caída de Polonia sería acelerada por la posterior invasión por la Unión Soviética el 17 de septiembre y la ausencia de ayuda de sus aliados Reino Unido y Francia.

La caída de Polonia significaría la caída abrupta de los estándares de vida de sus ciudadanos, especialmente de los polacos judíos, muriendo un 20 por ciento de la población polaca existente durante la ocupación.