Innovación: descubren en Israel algunas de las mechas de lámpara más antiguas de la historia

Itongadol.- Un hallazgo arqueológico único en Israel reveló algunas de las pruebas más antiguas del mundo de mechas de lámpara utilizadas para la iluminación, con al menos 4000 años de antigüedad.

En una excavación de la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA) realizada como parte de las obras de desarrollo de un nuevo barrio en Yehud -una localidad ubicada 20 kilómetros al este de Tel Aviv-, se descubrieron tres mechas de 4000 años de antigüedad fabricadas con tejido dentro de lámparas de arcilla de la Edad del Bronce Intermedia (aproximadamente 2500-2000 a. C.).

El estudio completo se publicó en el último número de la revista académica de la IAA, Atiqot, volumen 118.

Las mechas, conservadas en circunstancias inusuales, son un descubrimiento notable dado el clima húmedo del Mediterráneo, que suele provocar la descomposición de los materiales orgánicos.

Los doctores Yonah Maor y Naama Sukenik, investigadores de la IAA, afirmaron que ‘‘se trata de un descubrimiento único que no esperábamos encontrar en el húmedo clima mediterráneo’’.

‘‘Todo esto se complica aún más por el hecho de que una mecha está destinada a la combustión y, por lo tanto, en virtud de su función, no se conserva al final de su uso’’, agregaron.

El hecho de que se hayan encontrado tres mechas, una de ellas totalmente intacta, es especialmente sorprendente.

Cerámica, huesos, armas y joyas del antiguo Israel

Los directores de la excavación, el Dr. Gilad Itach, Yossi Elisha y Yaniv Agmon, explicaron que las mechas se encontraron dentro de lámparas de aceite en tumbas antiguas, junto con otros objetos funerarios como cerámica, huesos de animales, armas y joyas.

Las lámparas, que mostraban restos de hollín por su uso, probablemente se encendían durante las ceremonias funerarias.

Los investigadores señalaron que, aunque la población de la Edad del Bronce Intermedia en la Tierra de Israel no dejó registros escritos, el fuego en los rituales funerarios era común en todo el antiguo Oriente Próximo, simbolizando el alma humana.

Los análisis de laboratorio de las mechas confirmaron que habían sufrido un proceso anómalo de ‘‘fosilización’’ con el paso del tiempo y que estaban fabricadas con tela de lino reciclada.

Según el Dr. Sukenik, esto apunta a una ‘‘conducta económica inteligente, en la que se aprovechaban al máximo las materias primas preciosas’’, lo que demuestra que la gente ya reciclaba objetos hace 4000 años.

Por su parte, el director de la IAA, Eli Escusido, destacó: ‘‘Cada descubrimiento, por pequeño que sea, forma parte de la gran historia de este país, y consideramos de suma importancia publicar estos hallazgos’’.