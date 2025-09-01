Los Hutíes de Yemen habrían lanzado un dron contra Israel

Itongadol.- Los Hutíes de Yemen lanzaron este lunes aviones no tripulados contra Israel, según informaron múltiples medios de comunicación hebreos citando a fuentes de las Fuerzas de Defensa de Israel.

‘‘Lo estamos rastreando’’, afirmó una fuente militar a Walla.

Hasta el momento no hubo ninguna declaración oficial por parte de los Hutíes ni de Israel.

En ocasiones previas algunos de los drones lanzados por los rebeldes, que cuentan con el apoyo de Irán, no llegan a su destino o se desintegran antes de alcanzar Israel.

Noticia en desarrollo…