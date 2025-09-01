Inicio MEDIO ORIENTE Los Hutíes de Yemen habrían lanzado un dron contra Israel

Los Hutíes de Yemen habrían lanzado un dron contra Israel

Por M S
0 Comentarios

Itongadol.- Los Hutíes de Yemen lanzaron este lunes aviones no tripulados contra Israel, según informaron múltiples medios de comunicación hebreos citando a fuentes de las Fuerzas de Defensa de Israel.

‘‘Lo estamos rastreando’’, afirmó una fuente militar a Walla.

Hasta el momento no hubo ninguna declaración oficial por parte de los Hutíes ni de Israel.

En ocasiones previas algunos de los drones lanzados por los rebeldes, que cuentan con el apoyo de Irán, no llegan a su destino o se desintegran antes de alcanzar Israel.

Noticia en desarrollo…

También te puede interesar

La Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio afirmó...

Decenas de hombres ultraortodoxos se alistan en las...

Reporte: buque mercante de propiedad israelí con bandera...

La persona que aparece en la foto recientemente...

Israel rechaza las acusaciones de ‘‘desapariciones forzadas’’ de...

Netanyahu habría comunicado al gabinete israelí que un...

Las Fuerzas de Defensa de Israel destruyen estructura...

Israel elimina a otro terrorista de Hezbollah en...

Refuerzan la seguridad de los líderes israelíes ante...

Una flotilla de 20 barcos con destino a...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más