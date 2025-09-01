La persona que aparece en la foto recientemente “tomada” en Moscú no es Bashar al-Assad

Itongadol.- Usuarios en redes sociales difundieron una foto que supuestamente muestra al derrocado presidente sirio Bashar al-Assad en Rusia.

La imagen muestra al dictador derrocado luciendo una barba inusual, vistiendo una túnica blanca y sosteniendo un bate de béisbol.

Sin embargo, la imagen fue creada mediante técnicas de inteligencia artificial y no parece ser real en absoluto, según la plataforma de verificación de noticias falsas «Taakad».

Muestra claramente indicios de haber sido creado por inteligencia artificial «Grok» en el sitio web «X» del multimillonario de extrema derecha Elon Musk.

Desde la caída del régimen de Assad el 8 de diciembre, el presidente derrocado no apareció en público.

Vive con su familia en Moscú, y hace meses circularon fotos que supuestamente muestran a su hermano Maher al-Assad en un café de la capital rusa.