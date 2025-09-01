Inicio MEDIO ORIENTE La persona que aparece en la foto recientemente “tomada” en Moscú no es Bashar al-Assad

La persona que aparece en la foto recientemente “tomada” en Moscú no es Bashar al-Assad

Por M S
0 Comentarios

Itongadol.- Usuarios en redes sociales difundieron una foto que supuestamente muestra al derrocado presidente sirio Bashar al-Assad en Rusia.

La imagen muestra al dictador derrocado luciendo una barba inusual, vistiendo una túnica blanca y sosteniendo un bate de béisbol.

Sin embargo, la imagen fue creada mediante técnicas de inteligencia artificial y no parece ser real en absoluto, según la plataforma de verificación de noticias falsas «Taakad».

Muestra claramente indicios de haber sido creado por inteligencia artificial «Grok» en el sitio web «X» del multimillonario de extrema derecha Elon Musk.

Desde la caída del régimen de Assad el 8 de diciembre, el presidente derrocado no apareció en público.

Vive con su familia en Moscú, y hace meses circularon fotos que supuestamente muestran a su hermano Maher al-Assad en un café de la capital rusa.

También te puede interesar

La Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio afirmó...

Decenas de hombres ultraortodoxos se alistan en las...

Reporte: buque mercante de propiedad israelí con bandera...

Los Hutíes de Yemen habrían lanzado un dron...

Israel rechaza las acusaciones de ‘‘desapariciones forzadas’’ de...

Netanyahu habría comunicado al gabinete israelí que un...

Las Fuerzas de Defensa de Israel destruyen estructura...

Israel elimina a otro terrorista de Hezbollah en...

Refuerzan la seguridad de los líderes israelíes ante...

Una flotilla de 20 barcos con destino a...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más