Reporte: buque mercante de propiedad israelí con bandera liberiana fue impactado cerca de puerto saudí por misil lanzado desde Yemen

Itongadol.- i los informes son ciertos, la guerra entre los hutíes en Yemen e Israel se agravó.

Hasta el momento, se recibieron pocos detalles sobre el incidente.

La siguiente información proviene de fuentes extranjeras, y no toda fue confirmada definitivamente.

La empresa británica de seguridad marítima Embry informó que un barco que navegaba a unas 40 millas náuticas del puerto saudí de Yanbu fue alcanzado por un misil lanzado desde Yemen. A pesar de los daños, el barco logró continuar su ruta.

Los funcionarios yemeníes afirman que el barco israelí averiado estaba cargando petróleo saudí en el puerto de Yanbu y estaba a punto de descargarlo en Israel.

Según las fuentes, la distancia entre el puerto de Yanbu y territorio yemení es de unos 800 km, y un ataque preciso con misil que impactó un buque mercante propiedad directa de Israel constituye un avance en el uso de sistemas de armas altamente avanzados en la guerra entre Israel y los hutíes.

Disparar un misil costa-mar que impacta con gran precisión un buque en movimiento en el mar es, sin duda, un nuevo avance.