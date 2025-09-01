Inicio MEDIO ORIENTE Reporte: buque mercante de propiedad israelí con bandera liberiana fue impactado cerca de puerto saudí por misil lanzado desde Yemen

Reporte: buque mercante de propiedad israelí con bandera liberiana fue impactado cerca de puerto saudí por misil lanzado desde Yemen

Por M S
0 Comentarios

Itongadol.- i los informes son ciertos, la guerra entre los hutíes en Yemen e Israel se agravó.

Hasta el momento, se recibieron pocos detalles sobre el incidente.

La siguiente información proviene de fuentes extranjeras, y no toda fue confirmada definitivamente.

La empresa británica de seguridad marítima Embry informó que un barco que navegaba a unas 40 millas náuticas del puerto saudí de Yanbu fue alcanzado por un misil lanzado desde Yemen. A pesar de los daños, el barco logró continuar su ruta.

2025-08-31_23-57-33_136787

Los funcionarios yemeníes afirman que el barco israelí averiado estaba cargando petróleo saudí en el puerto de Yanbu y estaba a punto de descargarlo en Israel.

Según las fuentes, la distancia entre el puerto de Yanbu y territorio yemení es de unos 800 km, y un ataque preciso con misil que impactó un buque mercante propiedad directa de Israel constituye un avance en el uso de sistemas de armas altamente avanzados en la guerra entre Israel y los hutíes.

Disparar un misil costa-mar que impacta con gran precisión un buque en movimiento en el mar es, sin duda, un nuevo avance.

También te puede interesar

La Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio afirmó...

Decenas de hombres ultraortodoxos se alistan en las...

La persona que aparece en la foto recientemente...

Los Hutíes de Yemen habrían lanzado un dron...

Israel rechaza las acusaciones de ‘‘desapariciones forzadas’’ de...

Netanyahu habría comunicado al gabinete israelí que un...

Las Fuerzas de Defensa de Israel destruyen estructura...

Israel elimina a otro terrorista de Hezbollah en...

Refuerzan la seguridad de los líderes israelíes ante...

Una flotilla de 20 barcos con destino a...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más