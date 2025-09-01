Decenas de hombres ultraortodoxos se alistan en las Fuerzas de Defensa de Israel

Itongadol.- En el contexto de uno de los debates más polémicos de Israel, decenas de hombres judíos ultraortodoxos se presentaron el lunes por la mañana en el centro de reclutamiento del ejército israelí en Tel Hashomer, donde recibieron uniformes y comenzaron su andadura militar en unidades adaptadas a los reclutas haredíes.

Los reclutas fueron asignados a batallones como Netzah Yehuda, Hashmonaim y otros. Para muchos, fue un día emotivo, pero delicado. Varios rechazaron entrevistas o fotos, y dijeron a los periodistas en la entrada: «Es un tema delicado para nosotros, por favor, no graben».





Yehoyada Cohen, que se alistó en la brigada de infantería Hashmonaim, explicó su decisión: «Es nuestro momento. Los soldados lo dieron todo para alistarse y ahora nos toca a nosotros. Espero que el ejército nos permita defender Israel preservando nuestro estilo de vida haredi».

Su padre, David, lo apoyó: «Quienes estudian la Torá deben hacerlo. Pero si alguien ha terminado ese camino, también debe compartir esta mitzvá. Es bueno que el ejército haya creado marcos que permitan a los haredim servir mientras mantienen la observancia religiosa. Como padres, queremos confiar en que nuestros hijos estarán protegidos en un marco que promete respetar su estilo de vida».

David, de 19 años, graduado de la academia pre-militar haredi Nitzotz Ba’emuna, se unió al batallón de infantería Netzah Yehuda. «Durante los últimos dos años, ya no estudiaba en la yeshivá y sentí que era hora de contribuir. Estoy emocionado por ser un soldado de combate y dar lo mejor de mí mismo por el pueblo de Israel», afirmó.

Los padres expresaron sentimientos encontrados. Un padre admitió: «El ejército y la religión no siempre son compatibles. No es sencillo, no es fácil. Pero hoy en día existen algunos marcos que lo hacen posible. Lo más importante es el apoyo de la familia. Esta fue su decisión y nosotros lo apoyamos. Que Dios los proteja».

Daniel Yekuel, otro recluta de Hashmonaim, estaba acompañado por sus padres, quienes dijeron: «No sabíamos si esto sucedería o no. Pero era su deseo y lo aceptamos. El director de su yeshivá también dio su aprobación. Esperamos que Dios proteja a todos los soldados, especialmente en tiempos de guerra».

Para Michal, cuyo segundo hijo se alistó en Netzah Yehuda, el momento fue muy emotivo: «Estamos muy orgullosos. Creo en la forma de combinar la Torá, el trabajo y el servicio al Estado. No queremos quedarnos al margen, queremos formar parte de nuestro pueblo y de su victoria».

La organización «Shomer Israel», que apoya los marcos haredi del ejército israelí, dijo en un comunicado: «Estamos orgullosos de cada recluta que decide combinar la observancia de la Torá con la contribución a la seguridad de Israel. Demuestran que se puede ser haredi y soldado de combate».

A diferencia de anteriores días de reclutamiento ultraortodoxos, no hubo protestas por parte de facciones haredi extremistas, que en el pasado intentaron interrumpir los actos de alistamiento. Los responsables militares confirmaron el lunes que las FDI habían archivado un plan para crear una oficina de reclutamiento específica para los haredim, por temor a que se convirtiera en un foco de manifestaciones.

El exministro Yoaz Hendel, presidente del movimiento de reservistas, criticó a los líderes haredim: «Nos están dividiendo, y el Gobierno lo permite. En lugar de apoyar con orgullo a estos jóvenes, los líderes luchan contra ellos, y las FDI se ven obligadas a buscar formas de protegerlos».